Çimento devi ihracatta zirveye çıktı
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Çimento devi ihracatta zirveye çıktı

Çimento devi ihracatta zirveye çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kocaeli'de 1966'dan bugüne üretim yapan Nuh Çimento, son iki yılda ihracat payını yüzde 168 ve yüzde 37'lik büyüme ile zirveye çıkardı.

Kocaeli'de 1966'dan bugüne üretim yapan Nuh Çimento, son iki yılda ihracat payını yüzde 168 ve yüzde 37'lik büyüme ile zirveye çıkardı.

Ekonomist Dergisi tarafından bu yıl 17.'si düzenlenen "Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi" sıralamasında "İhracatını En Çok Artıran" şirketler kategorisinde Nuh Çimento zirvede yer aldı. Son iki yılda yüzde 168 ve yüzde 37'lik büyüme gerçekleştirerek ihracatını 153 milyon doların üzerine çıkartan şirket, Türkiye'nin en büyük çimento ihracatçısı olma başarısını da sürdürmeye devam etti.

Elde edilen başarıyı değerlendiren Nuh Çimento Grubu CEO'su Kamil Gökhan Bozkurt, "2020 yılı ihracat performansımızın bu ödülle taçlandırılması grubumuzu ziyadesiyle mutlu etmiştir. Son yıllarda Türkiye, tüm sektörleriyle güçlü bir ihracat atağı yaparak, uluslararası pazarlarda varlığını güçlendirmeye başladı. Biz de Nuh Çimento grubu olarak, çok yönlü stratejilerle, ihracatımızı katlayarak artırma başarısını göstermiş olduk. Son iki yılda ihracattaki büyümemizi sırasıyla yüzde 168 ve yüzde 37 olarak gerçekleştirdik. İhracatımızı da 153 milyon doların üzerine çıkardık" dedi.

Türkiye'nin en büyük çimento ihracatçısı olduklarını ifade eden Bozkurt, "Şirketimiz, Dünyada da tek noktadan en fazla ihracat yapabilen fabrika konumundadır. Türkiye'den deniz yoluyla yapılan çimento ihracatının yüzde 22'sini tek başına karşılayan grubumuz, global çimento ticaretinin de yüzde 2,5'uğunu yine tek başına sağlamaktadır. Türkiye'nin en büyük çimento pazarı olan Amerika Birleşik Devletleri'ne, ülkemizden yapılan çimento ihracatının yüzde 45'ini tek başına gerçekleştirmekteyiz. Bu başarılı neticeye sıkı bir ekip çalışmasıyla ulaştığımızı belirtmek ve dolayısıyla grubumuzun tüm paydaşlarına huzurlarınızda teşekkür etmek isterim" diye konuştu. - KOCAELİ

Çimento devi ihracatta zirveye çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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