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Çilek yüz güldürdü

Çilek yüz güldürdü Mersin'in Silifke ilçesinde kilosu 7,5 ile 8,5 lira arasında satılan çilek üreticisini sevindirdi Mersin'in Silifke ilçesinde çileğin kilosu 7,5 ile 8,5 lira arasında satılan çilek üreticisinin yüzünü güldürdü.

21.05.2020 11:18 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:21

Çilek yüz güldürdü

Mersin'in Silifke ilçesinde kilosu 7,5 ile 8,5 lira arasında satılan çilek üreticisini sevindirdi

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde çileğin kilosu 7,5 ile 8,5 lira arasında satılan çilek üreticisinin yüzünü güldürdü.

Rusya ve Irak'a ihracatı gerçekleştirilen çilekte hava muhalefetleri nedeniyle rekolte düşüşü yaşanırken, taleplere yetişilemiyor. İç piyasada 7 lira 50 kuruş, ihracata 8 lira 50 kuruştan gönderilen çileğin önümüzdeki günlerde ikinci hasadının yapılacağı ve Haziran ayının sonuna kadar devam edeceği belirtildi.

Atayurt Hal Derneği Başkanı Ali Türer, yaptığı açıklamada, "Atayurt Halimiz 4-5 aydır düzenli bir şekilde çalışıyor. 11. ayda çilek üretimine başladık. Fiyatı 7-8 liradan devam etti. Çileğin bol olarak üretildiği bir dönemde bir sıkıntı çektik. Sonrasında ise ihracat başladı. İhracatın başlamasıyla birlikte fiyat yeniden 7-8 liraya kadar yükseldi. İhracatta ise en fazla çileği Rusya ve Irak'a gönderiyoruz. Arkasından domates çıktı. Domateste 7-8 gün öncesi biraz düşüş yaşadı. Şu anda 2,5-3 lira arasında satılıyor. Erik 7-8 liradan iyi gitti. Bu bölgede yetişen Atayurt kavunu da 7-8 liradan başladı ve şu anda 3-4 lira arasında satışı devam ediyor. Şu anda çilek boşluğa girdi. Boşluğa girdiği için tonaj az geliyor. Çilek şu anda 7 lira 50 kuruş iç piyasa, 8 lira 50 kuruş dış piyasa olarak satılıyor" dedi.

Türkiye ihracatının yüzde 65'ini ve Türkiye'de çilek üretiminin yüzde 35'ini karşıladıklarını söyleyen Türer, "En iyi C vitamini çilektedir. Bilimsel olarak kanıtlandı. Yüzde 65 ve 70 oranında C vitamini bulunmaktadır. En yüksek C vitamini çilektedir. Kesinlikle bol bol çilek tüketmenizi tavsiye ediyorum. Bu sezon 15 bin dönüm alandan 60 bin ton çilek hasadının beklendiği ilçede, Haziran ayı sonuna kadar devam edecek hasat boyunca çileğin bir bölümünün yurt içinde pazarlanması, bir bölümünün de başta Rusya olmak üzere Irak'a ihraç edilmesi bekleniyor. Çilek, ilçenin önemli bir istihdam kaynağı olarak dikkati çekiyor. Ekim döneminden hasat sonuna kadar yaklaşık 3 bin aileye geçim kapısı olan çilek, çoğunluğu kadınlardan oluşan binlerce kişinin el emeğinin ardından sofralara ulaşıyor" dedi.

Türer, özellikle Atayurt başta olmak üzere Arkum, Atakent ile Kurtuluş, Bahçeköy, Sökün, Çeltikçi mahallelerinde de çilek üretiminin yapıldığını söyledi.

Çilek yüz güldürdü

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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