Çiğ köftecideki darp ve saldırıyla ilgili gözaltındaki 4 şüpheli adliyede

AFYONKARAHİSAR'da G.Ş.'nin, sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanı Yılmaz Koç'u yumruklayıp darbetmesinin ardından çiğ köfteci dükkanına saldıran şüphelinin kardeşi H.Ş. ve 2 yakını polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AFYONKARAHİSAR'da G.Ş.'nin, sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanı Yılmaz Koç'u yumruklayıp darbetmesinin ardından çiğ köfteci dükkanına saldıran şüphelinin kardeşi H.Ş. ve 2 yakını polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 23 Şubat Salı günü İstiklal Mahallesi'ndeki çiğ köfteci dükkanında meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen G.Ş., iş yeri çalışanı Yılmaz Koç'tan acısız çiğ köfte istedi. Yılmaz Koç, dürüm şeklinde yaptığı çiğ köfteyi G.Ş.'ye verdi. G.Ş. bir iki lokma aldıktan sonra içindeki çiğ köftenin acılı olduğunu öne sürerek, Yılmaz Koç ile tartışmaya başladı. Koç, çiğ köftenin acılı olmadığını, sadece az acısı olabileceğini söyledi, ancak G.Ş.'yi ikna edemedi. G.Ş. daha sonra eline aldığı dürümü Yılmaz Koç'a tattırıp, acılı olduğunu öne sürerek, tartışmayı sürdürdü. Bir süre sonra G.Ş. küfretmeye başladığı Yılmaz Koç'a elindeki dürümü fırlatıp, saldırdı. Küfürler eden G.Ş., Koç'a yumruklar savurdu. İş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili polis, Yılmaz Koç'u yumruklayan G.Ş.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Polis merkezinde ifadesi alınan G.Ş., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

GÖZALTINA ALINDIOlayın ardından birçok sosyal medya kullanıcısı G.Ş.'ye tepki gösterdi. Çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından G.Ş., 3 ay önce çalışmaya başladığı iş yerinden çıkarıldı. Cumhuriyet savcılığı kararıyla Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri G.Ş.'yi yeniden gözaltına alarak, işlemleri için merkeze götürdü.KARDEŞİ İŞ YERİNE SALDIRDIDün akşam saatlerinde olayın yaşandığı çiğ köfteci bu kez G.Ş.'nin kardeşi H.Ş. tarafından hedef alındı. Dün saat 22.00 sıralarında otomobille çiğ köfteciye gelen H.Ş., önce elindeki içki şişesini iş yerinin camına fırlattı. Ardından kapıya tekme atarak, içerideki Bilal T.'yi dışarı çağıran H.Ş., bu kez dükkanın önündeki sehpayı fırlatarak, iş yerinin camını kırdı. Dükkan önünde duran motosiklete de tekme atarak zarar veren H.Ş.'yi beraber geldiği kişiler sakinleştirip, uzaklaştırmaya çalıştı. İş yerindeki Bilal T.'ye küfürler de eden H.Ş., arkadaşları tarafından otomobile bindirilerek uzaklaştırıldı. H.Ş.'yi takibe alan polis, kısa sürede yakaladı. H.Ş. ve beraberindeki 2 kişi gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltındaki G.Ş. ve kardeşi H.Ş. ile onların yakınları olduğu öğrenilen B.B. ve D.B. kardeşler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. 4 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER