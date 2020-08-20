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Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi

Çiftlik Bank ile binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra kayıplara karışan ve 2,5 yıldır firarda olan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın izini sürmek için harekete geçen dedektiflik bürosu çalışmalarını tamamladı. Aydın'ın Brezilya'da olduğu kesinleşirken adresi ve elde edilen diğer bilgiler mahkeme ve Türk Interpol'ü ile paylaşıldı.

20.08.2020 09:45 | Son Güncelleme: 20.08.2020 10:03

2016 yılında 10 bin lira sermayeyle kurduğu Çiftlik Bank sistemiyle katılımcılara yüksek kazanç vadederek yaklaşık 500 milyon liralık vurgun yapan ve 2,5 yıldır firarda olan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'a ilişkin yürütülen araştırma tamamlandı. Son olarak Brezilya, Paraguay, Uruguay üçgeninde hareket ettiği ve hesabına aylık düzenli olarak 4-5 kripto para hesabından 150 bin dolara yakın bir para girişi olduğu tespit edilen Aydın'ın adresi netleşti.

ÖZEL DEDEKTİF TUTULDU

Çiftlik Bank sistemine para yatırarak mağdur olan yüzlerce kişinin bir araya gelerek anlaştığı avukatlık bürosu firari Mehmet Aydın'ın yerinin tespiti için geçtiğimiz yıl aralık ayında Uluslararası Özel Dedektif Birliği'ne üye bir şirket ile çalışmaya başlamıştı.

Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydın, INTERPOL'ün en çok arananlar listesinde yer alıyor.

ÜÇ ÜLKE ARASINDA GİDİP GELDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

İstanbul merkezli dedektiflik bürosu ise yıl başından itibaren Latin Amerikalı bir dedektif firmasıyla iş birliği yaparak firari Mehmet Aydın'ın izini sürmeye başlamış, Aydın'ın intihar ettiği veya Ukrayna'da olduğu bilgisini yalanlayarak firari şahsın Brezilya-Paraguay-Uruguay üçgeninde hareket ettiğini öne sürmüştü.

ADRESİ NETLEŞTİ

Gizli bir şekilde yürütülen çalışmanın tamamlandığı öğrenildi. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Latin Amerikalı dedektiflik firmasıyla ortaklaşa yürütülen ve aylarca süren araştırmada elde edilen bilgiler ve çekilen fotoğraflar doğrultusunda Tosuncuk lakaplı firari Mehmet Aydın'ın Brezilya'da bir adreste kaldığı netleşti.

INTERPOL'E BİLDİRİLDİ

Aydın'a ilişkin toplanan veriler ve adresine ilişkin konum bilgileri mahkemeye ve Türk İnterpol'üne de sunuldu. Uluslararası bürokratik engellerden kaynaklı Aydın'ın Brezilya'daki adresinde yakalanarak Türkiye'ye getirilemediği öne sürüldü.

Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
Aydın'ın telefondan elde edilen konumun Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bir iş merkezini işaret ettiğini öne sürülmüştü.

CEO'YA AVUKATLA TEHDİT!

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın sağ kolu Suat Fehmi Emur'a şirketin paralarını aklamak için 2 milyon liralık sermayeyle şirket kurdurduğu anlaşıldı. Bu şirketin avukatıyla, aleyhine ifade veren kurumun CEO'su Cumhur Yurdakul'u tehdit ettirdiği ortaya çıktı. Etkin pişmanlıkla Çiftlik bank kurmacasının her detayını anlatan Yurdakul'a ifadesini değiştirmesi için baskı yapan İstanbul Barosu avukatlarından E.Y. hakkında dava açıldı.

TUTUKLU SANIK KALMADI

Çiftlik Bank olarak bilinen sistemin kurucu ve yöneticilerine yönelik, 2'si tutuklu 5'i firari 48 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 2 sanığın tahliyesine geçtiğimiz yıl temmuz ayında karar verilmiş, bu karar sonrasında davada tutuklu sanık kalmamıştı.

Sistem üzerinden 132 bin 222 katılımcıdan 31 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 1 milyar 139 milyon lira toplanırken, katılımcılara bu dönemde 688 milyon lira geri ödeme yapıldı.

75 BİN YIL HAPSİ İSTENİYOR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede ise, 11'i tutuklu, 7'si firari toplam 48 kişi şüpheli, 3 bin 762 kişi de müşteki olarak yer alırken, şüphelilerden 18'inin örgüt yöneticisi, 23'ünün örgüt üyesi ve 7'sinin de örgüte yardım eden konumunda olduğu belirtiliyor. İddianamede, bu kapsamda 18 örgüt yöneticisinin 22 bin 580 yıldan 75 bin 260 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
Haber Yorumları (13)
ALBAY: Her allah muhammed diyene inanmassınız artık
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MİSAFİR: Sakın Türkiye ye getirmeyin. Aynı adamları yine kandırıp paralarını alır.
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HAHAHAHAAH: ucunda para varya nasılda peşindeler. . . betona yatırım yapıcaklar parayı tabi deli gibi ararlar adamı
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