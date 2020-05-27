Çiftçileri dolu vurdu
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Çiftçileri dolu vurdu

Çiftçileri dolu vurdu Diyarbakır'da önceki gün etkili olan dolu yağışı en çok çiftçileri etkiledi Korona virüse rağmen gece gündüz demeden üretime katkıda bulunan çiftçiler, dolu yağışı nedeni ile zarara uğradı Ekinlerinin zarar gördüğünü kaydeden çiftçiler, yardım talebinde bulundu...

27.05.2020 11:21 | Son Güncelleme: 27.05.2020 11:27

Çiftçileri dolu vurdu

Diyarbakır'da önceki gün etkili olan dolu yağışı en çok çiftçileri etkiledi

Korona virüse rağmen gece gündüz demeden üretime katkıda bulunan çiftçiler, dolu yağışı nedeni ile zarara uğradı

Ekinlerinin zarar gördüğünü kaydeden çiftçiler, yardım talebinde bulundu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da önceki gün etkili olan dolu yağışı en çok kentteki çiftçileri etkiledi. Bayramı moral bozukluğu ile geçiren çiftçiler, yetkililerden zararlarının karşılanmasını istedi.

Diyarbakır'da geçtiğimiz gün etkili olan dolu yağışı kenti beyaza bürürken birçok noktada su taşkınlarının yaşanmasına neden oldu. Kentte araçlar da dolu yağışından nasibini alırken, durumdan en çok etkilenen kesim ise çiftçi oldu. Tarlalarını ekip, gübrelerini veren ve hasat zamanını bekleyen çiftçiler, her biri fındık büyüklüğünde olan dolu yağışı nedeni ile ne yapacağını şaşırdı. Her biri en az 60 bin lira zarara uğrayan çiftçiler, yetkililerden zararlarının karşılanmasını talep etti.

Yenişehir ilçesine bağlı Güvendere Mahallesinde 30 yıldır sebze üreticisi olduğunu aktaran Osman Özadal (45), şuanda tek umutlarının devletten gelecek yardım olduğunu söyledi. Osman Özdal 4 aydır çalıştıklarını, şimdiye kadar fideleri ektiklerini kaydetti. Özdal, "60 bin liraya kadar masrafımız gitti. Nereden bakarsanız 20 işçi şimdiye kadar çalıştı. Burası 40 dönümdür, dört ailenin. Bayram gecesi bir dolu yağdı, sabah geldik baktık hiçbir şey kalmamış. Şuanda tek umudumuz devletten gelecek yardım" dedi.

Üretici Halide Ataş da 40 dönüm tarla kiraladıklarını ve parasını da vermediklerini ifade etti. Ataş, "Borçtur, ekin çıkınca satıp parasını vereceğiz. 3 aile buradan ekmek yiyor. Salatalık, domates, patlıcan, kabak ektik. Hepsi berbat şekilde. Zaten artık ekimde olmaz bir daha. Geleceğimiz buydu, bu da bitti mahvolduk. Dolu yağdı, bayram gecesi bize zehir oldu. Bayram sabahı biz ağlayarak kalktık. Devletten yardım istiyoruz, mağduruz" dedi.

Çiftçileri dolu vurdu

Kaynak: İHA

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