Çiftçiler, Ramazan ayında sıcak ve Covid-19'a rağmen tohumları toprakla buluşturuyor Bingöl'de devlet desteğiyle yüzde 50 hibeli yem bitkilerinin tohumlarını alan çiftçiler, Ramazan ayının son günlerin de de korona virüs ve 30 derecelik sıcak havaya rağmen tarlada çalışmalarını sürdürüyor.

Bingöl'de devlet desteğiyle yüzde 50 hibeli yem bitkilerinin tohumlarını alan çiftçiler, Ramazan ayının son günlerin de de korona virüs ve 30 derecelik sıcak havaya rağmen tarlada çalışmalarını sürdürüyor.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde havaların ısınmasıyla beraber, çiftçiler tarlalarını sürüp ekim yapmaya başlarken, devlet desteğini alan çiftçiler korona virüs sürecinde de üretimi arttırdı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verdiği yüzde 50 hibeli yem bitkileri tohumu desteğini alan çiftçiler, Ramazan ayında sıcak hava ve korona virüse rağmen aralıksız güneşin altında çalışma yapıyor.Merkeze bağlı Büyüktekören köyünde yaşayan ve 17 yıldır çiftçilik ile uğraşan 3 çocuk babası Ahmet Göçüncü'de termometrelerin 30 dereceyi gösterdiği havada traktör sürerek devlet desteğiyle aldığı hibeli tohumu tarlaya serpti.

2003 yılından itibaren çiftçilik yaptığını akran Gözüncü," Bu salgın hastalığı olmasına rağmen, herkes evinde otururken ben herkesten uzak kendi tarlamda çalışıyorum. Çünkü bu zorlu süreçte ülkemizin üretime ihtiyacı var. Çok şükür devletimiz bize hibeli mısır tohumu veriyor. Firmanın da gelmesi bize çok faydalı oldu. Sözleşmeli olarak mısırımızı onlara verdik ve ürünümüz yerde kalmıyor"dedi.

Ayrıca, Ramazan ayında ve havanın sıcak olmasına rağmen çalışmaları gerektiğinin altını çizen Göçüncü, üretiminin önemini aktardı.

Devletin her zaman çiftçilerin yanında olduğunu dile getiren Ziraat Odası Başkanı Mustafa Karaaslan ise, "Çiftçilerimiz, devletten aldığı yüzde 50 hibe desteğiyle yem bitkilerinin üretimine başlamıştır. Gece gündüz demeden çiftçilerimiz çalışıyor. Çiftçilerimizin bu çalışmaları heba edilmeyecek, devletimiz her zaman yanlarındadır" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Bingöl genelinde 6 bin 500 dönümlük alana yem bitkilerinin ekildiği bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA