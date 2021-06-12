Christian Eriksen maç esnasında yere bir anda yere yığıldı, eşinin görüntüsü yürek burktu

EURO 2020'de Danimarka-Finlandiya maçında Danimarka'nın yıldızı Christian Eriksen'in kalbi durdu. Eriksen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Eriksen'in eşi Sabrina Kvist Jensen'in o anlardaki görüntüleri yürekleri burktu.

EURO 2020 B Grubu'nda oynanan Danimarka-Finlandiya maçında tüm dünyayı üzen bir olay yaşandı. Maçın 42. dakikasında aniden yere yığılan Danimarka'nın yıldızı Christian Eriksen'in kalbi durdu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri Eriksen'e saha içinde kalp masajı yaparken yıldız futbolcu daha sonra hastaneye kaldırıldı. UEFA'nın yaptığı açıklamada da Danimarka-Finlandiya maçı ertelendi.

EŞİNİN GÖRÜNTÜSÜ YÜREK BURKTU

Öte yandan herkesi üzen bir görüntü daha ekranlara yansıdı. Eriksen'in eşi Sabrina Kvist Jensen'in ekranlara gelen görüntüsünde ağladığı görüldü. Eski Fenerbahçeli futbolcu Simon Kjaer ve Leicester City'nin kalecisi kasper schmeichel genç kadını teselli etti. Futbolseverler ise sosyal medyadan da Eriksen'e iyi dileklerini yolladı.