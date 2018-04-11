CHP Yürüyüşüne Saldırı Planı Davası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşü hedef alan saldırı girişimi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 15 sanıktan 10'nun yargılanmasına Kayseri'de başlandı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Selim İbiş, Kadir Kökoğlu, Suriye uyruklu Abdullah Albayerli, Ahmet Kaşdaş ve Selahattin Aydın, tutuksuz sanıklar Burhanettin K, Ferhat K, Ahmet T. ve Seyit K. ile avukatları katıldı.

Silahlı terör örgütü DEAŞ'tan aldığı talimat doğrultusunda Kayseri'den kiraladığı minibüsle, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüşe katılanlara saldırı planladığı iddiasıyla ayrı dosyadan yargılanan Oğuzhan Korkmaz'ın eşi tutuksuz sanık Ayla Korkmaz ise duruşmaya SEGBİS aracılığı ile katıldı.

Sanık Ayla Korkmaz savunmasında, evlerinde toplantı yapmadıklarını söyledi. Sanıkların iyi insanlar olduğunu öne süren Korkmaz, "Eşim kandırıldığını düşünüyor. Pişman olduğunu söyledi. Sanıkların hepsi çok iyi niyetli insanlar. Eşim, yaşanan olay öncesi bana, 'Konya'ya kitap almaya gidiyorum' diyerek evden ayrıldı. Bir gün kalacağını söyledi. Ben de evimiz bodrum katında olduğu ve tek başıma kalmaktan korktuğum için eşim gelene kadar başka bir yere gittim. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Sanıklardan Suriye uyruklu üniversite öğrencisi Abdullah Albayerli de hiçbir terör örgütü ile ilgisi olmadığını öne sürdü. Arkadaşı olan Oğuzhan Korkmaz'ın verdiği ifadesinde kendisine iftira attığını ileri süren Albayerli, suçsuz olduğunu belirterek tahliyesini istedi.

Selim İbiş de Fransa vatandaşı olduğunu ve dinini daha iyi yaşamak amacıyla bu ülkeden önce Konya'ya oradan da Kayseri'ye geldiğini anlattı. Sosyal medya paylaşımlarına ilişkin "İslam" yazdığında bu paylaşımların geldiğini öne süren İbiş, dinini öğrenmek amacıyla geldiği ülkesinde başına gelmeyen kalmadığını kaydetti.

Diğer sanıklar da Oğuzhan Korkmaz'ın iftirasına uğradıklarını ve örgüt üyesi olmadıklarını iddia ederek, tahliye ve beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Selahattin Aydın'ın tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamına hükmetti. Aralarında Oğuzhan Korkmaz'ın da bulunduğu, dosyaları bu davadan ayrılarak olayın yaşandığı Kocaeli'nde görülmesine karar verilen 5 sanığın tanık olarak dinlenmesine karar veren heyet, duruşmayı 6 Haziran'a erteledi.

Kayseri'den kiraladığı minibüsü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşe katılanların üzerine sürerek saldırı planladığı belirlenen Oğuzhan Korkmaz, 5 Temmuz 2017'de Kocaeli'de yürüyüş güzergahında yakalanmıştı. Korkmaz ile bağlantılı kişilere yönelik genişletilen soruşturmada Kayseri ve Kocaeli'de 14 kişi daha gözaltına alınmıştı.

DEAŞ'ın "sözde emiri" olduğu belirtilen Oğuzhan Korkmaz ile Kayseri'de gözaltına alınan Emre Emre, Ali Merttaş, Kaan Aslan ve Fatih Özel hakkında "anayasayı ihlal etme" ve "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma dosyası, suç yeri Kocaeli olduğu için Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.