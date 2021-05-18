CHP Ordu Milletvekili Adıgüzel: "İkizdere'nin çığlığına kulak verin"
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CHP Ordu Milletvekili Adıgüzel: "İkizdere'nin çığlığına kulak verin"

CHP Ordu Milletvekili Adıgüzel: 'İkizdere'nin çığlığına kulak verin'
Anadolu Ajansı / Adem Balta - Haberler | Politika

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "İkizdere'nin çığlığına kulak verin.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "İkizdere'nin çığlığına kulak verin. İkizdere yardıma çağırıyor. Bugün İkizdere'ye yardıma gitmezseniz, yarın siz yardım çağırdığınızda kimse de size gelmeyecektir." dedi.

Adıgüzel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Rize'nin İkizdere ilçesinde yapılması planlanan taş ocağına iki defa gittiğini belirterek, izlenimlerini anlattı.

İkizdere ilçesinde "olağanüstü bir hal, üstü örtülü bir sıkıyönetim" olduğunu ileri süren Adıgüzel, "Türkiye'nin hiçbir ilçesinde olmayan bir olağanüstü hal İkizdere'de ilan edilmiştir. İlçede terör yok, bir iç çatışma yok. Valinin dediği gibi, bölgede iki taraf da yok. İkizdere'de bir halk ve halkın karşısında, halka küfür eden bir şahıs var." diye konuştu.

Mustafa Adıgüzel, Rize Valiliğinin, aldığı kararlarla vatandaşa eziyet ettiğini, vatandaşların fikir ve ifade özgürlüğünün elinden alındığını savundu.

İkizdere'deki durumun, doğanın imkanlarından faydalanmak değil, hoyratça faydalanma olduğunu iddia eden Adıgüzel, "Bugün İkizdere'de, yarın başka bir derede. İkizdere'nin çığlığına kulak verin. İkizdere yardıma çağırıyor. Bugün İkizdere'ye yardıma gitmezseniz, yarın siz yardım çağırdığınızda kimse de size gelmeyecektir." ifadesini kullandı.

Adıgüzel, Rize'deki bütün sivil toplum kuruluşlarının, Cengiz İnşaat'a destek verdiğini, bunların halktan yana değil, ranttan yana tavır aldığını ileri sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

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