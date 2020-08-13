CHP Milletvekili Ahmet Kaya koronavirüsüne yakalandı
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CHP Milletvekili Ahmet Kaya koronavirüsüne yakalandı

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

CHP Milletvekili Ahmet Kaya koronavirüsüne yakalandı
13.08.2020 21:39 | Son Güncelleme: 13.08.2020 21:42

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trabzon'da katıldığı programlar sonrası gittiği Ankara'da yüksek ateş şikayeti ile hastaneye başvurduğunu, ailesiyle birlikte yaptırdığı testlerden kendi testinin pozitif çıktığını duyurdu. Kaya paylaşımında, "Değerli Dostlarım, Trabzon'da katıldığım programlar sonrasında vücudumda biraz ateş ve ağrılar oluştu. Koronavirüsten şüphelendik ve ailece test yaptırdık, benim testim pozitif çıktı. Çok şükür eşimin ve çocuklarımın negatif çıktı. Şimdi Ankara'dayım, evde tedavim devam ediyor. Çok şükür durumum iyi. Doktor tavsiyesiyle telefonlara bakamıyorum. Lütfen kusuruma bakmayın. Sizlerden ricam aman dikkatli olun, kalabalıklardan uzak durun. Tüm dostlarıma çok selamlar, teşekkürler" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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