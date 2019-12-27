: CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret zammına ilk tepki

27.12.2019 10:13 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:33

Dün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu son kez toplanarak 2020 yılı asgari ücretini belirledi. Yeni yılda asgari ücretin brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklanmasının ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki geldi. Sosyal medya üzerinden değerlendirme yapan Kılıçdaroğlu, yapılan zammı yetersiz bularak, asgari ücretlinin açlık ve sefalete mahkum edildiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Saray'da yaşayanlar, Katarlıların ve yandaşın rantını düşündüğü kadar asgari ücretlinin geçim sıkıntısını düşünmüyor, açlık ve sefalete mahkûm ediyor... Ne diyorduk, "Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor."

"2 BİN 600 TL OLMALI" DEMİŞTİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Aralık'ta yaptığı grup toplantısında asgari ücret için, "Devletin enflasyonu yüzde 28. Türk-İş'in araştırmasına göre 2 bin 578 lira olsun deniliyor. Bunun normali 2 bin 600 lira civarında olması gerektiğidir" demişti.

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