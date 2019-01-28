CHP İzmir Büyükşehir Adayı Tunç Soyer'den, İyi Parti Açıklaması

CHP İzmir Büyükşehir Adayı Tunç Soyer'den, İYİ Parti açıklaması

Soyer'i havalimanında yüzlerce partili davul zurna ile karşıladı

İZMİR - CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer,"Yepyeni bir şey başka siyaset, yepyeni bir şey oluşturacağız. Türkiye İzmir'den başlayarak değişecek" dedi. Soyer, İYİ Parti tabanının adaylığıyla ilgili açıklamalarına ise "Genel merkezin kararında yapacakları bir çalışma o, benimle ilgili bir şey değil genel başkanlar değerlendirecek" yanıtını verdi.

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda kalabalık tarafından 'Başkan Soyer' sloganıyla karşılandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Soyer, Ankara'dan uçakla İzmir'e geldi.

Havalimanında davul zurna ve sloganlarla kendisini karşılayan partilileri selamlayan Soyer, gazetecilere de değerlendirmede bulundu.

Çok mutlu olduğunu dile getiren Tunç Soyer, "Yepyeni bir şey başka siyaset, yepyeni bir şey oluşturacağız. Toplumda biriken muazzam bir enerji heyecan var bunu çok doğru yerlere taşıyacağız. Bu memleket İzmir'den başlayarak değişecek, buna inanıyorum.İnsan bu kadar büyük bir enerji olunca yorgunluğu hissetmiyor. Yorulmadım. Son 48 saate 3,5 saat uyudum ama insan o yorgunluğu hissetmiyor çünkü arkanızda muazzam insanların enerjisini hissediyorsunuz. Herkesin yüreğine sağlık, çok mutluyum, hepsini tek tek çok seviyorum. İyi ki varlar. Türkiye İzmir'den başlayarak değişecek" dedi.

İYİ Parti'nin açıklamasını değerlendirdi

İyi Parti İzmir teşkilatının kendisinin adaylığına ilişkin parti tabanında tepki oluşturduğu yönündeki soruya Soyer, "Genel merkezin kararında yapacakları bir çalışma o, benimle ilgili bir şey değil genel başkanlar değerlendirecek" ifadelerini kullandı.

Soyer havalimanından, 2009 yılından bu yana belediye başkanlığı görevini yürüttüğü Seferihisar'a geçti.

Kaynak: İHA