CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu İsmi Okununca CHP'liler Ayakta Alkışladı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun ismi okununca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP milletvekilleri ayakta alkışladı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun ismi okununca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP milletvekilleri ayakta alkışladı.
TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri yemin töreni devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu'nun ismi okununca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP milletvekilleri yerlerinde ayağa kalkarak alkışladılar. - ANKARA