CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu İsmi Okununca CHP'liler Ayakta Alkışladı

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu İsmi Okununca CHP'liler Ayakta Alkışladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun ismi okununca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP milletvekilleri ayakta alkışladı.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu İsmi Okununca CHP'liler Ayakta Alkışladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun ismi okununca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP milletvekilleri ayakta alkışladı.

TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri yemin töreni devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu'nun ismi okununca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP milletvekilleri yerlerinde ayağa kalkarak alkışladılar. - ANKARA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et