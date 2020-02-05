CHP heyeti Van'a gidiyor
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CHP heyeti Van'a gidiyor

CHP, çığ faciasının meydana geldiği Van'a milletvekillerinden oluşan bir heyet gönderme kararı aldı.

05.02.2020 16:56 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:56
CHP heyeti Van'a gidiyor

CHP, çığ faciasının meydana geldiği 'a milletvekillerinden oluşan bir heyet gönderme kararı aldı.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Milletvekilimiz Tekin Bingöl başkanlığında, İstanbul Milletvekilimiz Ali Şeker, Adana Milletvekilimiz Burhanettin Bulut, Kastamonu Milletvekilimiz Hasan Baltacı ve Hatay Milletvekilimiz Suzan Şahin'den oluşan heyet bugün Van'a gidecek" denildi.


Kaynak: DHA
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