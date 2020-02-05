CHP heyeti Van'a gidiyor
CHP, çığ faciasının meydana geldiği Van'a milletvekillerinden oluşan bir heyet gönderme kararı aldı.
CHP, çığ faciasının meydana geldiği Van'a milletvekillerinden oluşan bir heyet gönderme kararı aldı.
Partiden yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Milletvekilimiz Tekin Bingöl başkanlığında, İstanbul Milletvekilimiz Ali Şeker, Adana Milletvekilimiz Burhanettin Bulut, Kastamonu Milletvekilimiz Hasan Baltacı ve Hatay Milletvekilimiz Suzan Şahin'den oluşan heyet bugün Van'a gidecek" denildi.