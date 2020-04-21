CHP Grup Başkanvekili Altay'dan bankalara tepki
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Politika ›› CHP Grup Başkanvekili Altay'dan bankalara tepki - Haber
Cumhuriyet Halk Partisi, Politika

CHP Grup Başkanvekili Altay'dan bankalara tepki

CHP Grup Başkanvekili Altay'dan bankalara tepki CHP Grup Başkanvekili Altay: "Bir özel bankanın vatandaşın 2 bin TL'lik senedi ile ilgili vatandaştan 400 lira protesto senedi, masrafı talep eden bankalar var.

21.04.2020 17:47 | Son Güncelleme: 21.04.2020 17:51
CHP Grup Başkanvekili Altay'dan bankalara tepki

CHP Grup Başkanvekili Altay'dan bankalara tepki

CHP Grup Başkanvekili Altay:

"Bir özel bankanın vatandaşın 2 bin TL'lik senedi ile ilgili vatandaştan 400 lira protesto senedi, masrafı talep eden bankalar var. Bunları yadırgıyoruz, kabul edilebilir bulmuyoruz"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay, "Bir özel bankanın vatandaşın 2 bin TL'lik senedi ile ilgili vatandaştan 400 lira protesto senedi, masrafı talep eden bankalar var. Bunları yadırgıyoruz, kabul edilebilir bulmuyoruz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Altay, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Altay, CHP'nin 49 başlıkta Covid-19 süresince vatandaşların ve ekonominin karşılaşacağı sorunlarla ilgili çözüm önerilerini iktidar partisine ilettiklerini ve yazıya döktüklerini ifade etti. Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın özel bankaları fedakarlık yapmamakla itham ettiklerini hatırlatarak, "Doğruluk payları var. Örneğin, bir özel bankanın vatandaşın 2 bin TL'lik senedi ile ilgili vatandaştan 400 lira protesto senedi, masrafı talep eden bankalar var. Bunları yadırgıyoruz, kabul edilebilir bulmuyoruz. 23 kamu bankası da esas itibarıyla özel bankalardan çok farklı işler yapmıyorlar" dedi.

CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne infaz kanun teklifi için ne zaman başvuracağına ilişkin soruya Altay, "Anayasa Mahkemesi hazırlıklarımız hem şekil hem de esas bakımından devam etmektedir. Yasanın öngördüğü tarih içinde hem şekil hem esas bakımından dayanağını Anayasa'dan alan başvurumuzu Yüksek Mahkememize yapacağız. Muhtemelen bu hafta sonuna kadar şekil bakımından başvurumuz gerçekleşmiş olur. Esas bakımından çok titiz bir çalışmayı arkadaşlarımız yürütüyor. Anayasamızın 87, 88, iç tüzüğün 92. maddelerine dayanan başvurumuzu şekil yönünden gerçekleştireceğiz" yanıtını verdi.

TBMM Başkanı Şentop'un 23 Nisan oturumuna ilişkin açıklamalarıyla ilgili de Altay, "Bizim Mecliste Cumhurbaşkanına ayrılan loca daha sosyal mesafeye uygun, steril, güzeldir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 23 Nisan özel oturumuna her zamanki gibi gelip özel, steril, hijyenik locadan izleyeceği umudumu koruyorum" şeklinde konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Altay'dan bankalara tepki

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Politika Manşet

Haberler

Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Haber
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi Haber
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi
Tavuklarına maydanoz yedirdi, yumurtaları görünce gözlerine inanamadı Haber
Tavuklarına maydanoz yedirdi, yumurtaları görünce gözlerine inanamadı
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek Haber
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı Haber
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
Kendilerine 'Bekçi' denilmesini istemeyen bekçilerin 4 farklı önerisi var Haber
Kendilerine "Bekçi" denilmesini istemeyen bekçilerin 4 farklı önerisi var
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı
Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi
Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi
Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi
Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi
Koronavirüsü yenen kadın yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Can çekişen 4 kişiyi gözlemle gördüm
Koronavirüsü yenen kadın yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Can çekişen 4 kişiyi gözlemle gördüm
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi
Kaydedilen görüntü, 'Van Gölü Canavarı' dedikodularını yeniden alevlendirdi
Kaydedilen görüntü, 'Van Gölü Canavarı' dedikodularını yeniden alevlendirdi
Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak
Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş
Sokağa çıkması yasak olan 19 yaşındaki gencin yeni motosikletiyle çıktığı ilk tur, sonu oldu
Sokağa çıkması yasak olan 19 yaşındaki gencin yeni motosikletiyle çıktığı ilk tur, sonu oldu
İzmit'te hafriyat sahasında, çuval içinde cansız beden bulundu
İzmit'te hafriyat sahasında, çuval içinde cansız beden bulundu
Kapkaççı, kendisini yakalayan vatandaşlara yalvardı: Bir daha yapmayacağım
Kapkaççı, kendisini yakalayan vatandaşlara yalvardı: Bir daha yapmayacağım
Maske ile virüs kılığına giren tiyatro oyuncusu, vatandaşa sordu: Benden korunmak için ne yapıyorsun?
Maske ile virüs kılığına giren tiyatro oyuncusu, vatandaşa sordu: Benden korunmak için ne yapıyorsun?
Gözü yaşlı anne, korona nedeniyle göremediği polis oğluna ve sağlık çalışanı gelinine seslendi
Gözü yaşlı anne, korona nedeniyle göremediği polis oğluna ve sağlık çalışanı gelinine seslendi
Dünya koronavirüsle boğuşurken Afrika'da malarya salgını patlak verdi: 170 bin vaka, 152 ölüm
Dünya koronavirüsle boğuşurken Afrika'da malarya salgını patlak verdi: 170 bin vaka, 152 ölüm
İngiltere'de hükümet üzerindeki baskıyı azaltmak için Türkiye'den gidecek 84 tonluk yardım kesinleşmeden duyurdu
İngiltere'de hükümet üzerindeki baskıyı azaltmak için Türkiye'den gidecek 84 tonluk yardım kesinleşmeden duyurdu
Babacan'ın yaptırdığı ilk anket masasında: Yeni bir partiye oy vereceklerin oranı yüzde 17-18
Babacan'ın yaptırdığı ilk anket masasında: Yeni bir partiye oy vereceklerin oranı yüzde 17-18
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de Hz. Muhammed'in hadisleri reklam panolarında yayınlandı
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de Hz. Muhammed'in hadisleri reklam panolarında yayınlandı
ABD istihbaratı dünyaya duyurdu: Kim Jong ameliyat oldu, durumu çok ağır
ABD istihbaratı dünyaya duyurdu: Kim Jong ameliyat oldu, durumu çok ağır
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti
PTT'den okul bahçesinde sosyal mesafeli örnek yardım dağıtımı
PTT'den okul bahçesinde sosyal mesafeli örnek yardım dağıtımı
Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?
Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?
Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti
Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Özkoç Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Kutsi Harun Tan Cem Yılmaz Cengiz Kurtoğlu
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Ergin Ataman Malcolm Thomas Anderson Talisca
Daha Fazla Mart Nisan Futbolcu İngiltere
Şu an buradasınız: CHP Grup Başkanvekili Altay'dan bankalara tepki - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.4.2020 19:40:12. #1.15#
title