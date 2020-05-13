HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Bu yıl motorlu taşıtlar vergisi alınmasın diye kanun teklifi vereceğiz

Koronavirüs sürecinden olumsuz etkilenen esnaf temsilcileriyle telekonferans yöntemiyle görüşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis açıldığında bu yıl motorlu taşıtlar vergisi alınmasın diye kanun teklifi vereceklerini söyledi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Bu yıl motorlu taşıtlar vergisi alınmasın diye kanun teklifi vereceğiz
13.05.2020 14:24 | Son Güncelleme: 13.05.2020 15:38

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde işleri olumsuz etkilenen esnaf temsilcileriyle video konferansla görüştü. Toplantıya İzmir, Kırşehir, Rize, Uşak, Kırklareli, Kars, Muş, Diyarbakır, Kilis, Sivas ve Manisa Esnaf Odaları Başkanları ile Kasaplar Federasyonu ve Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanları katıldı. Toplantıda Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan yardımcıları Bülent Kuşoğlu ve Veli Ağbaba eşlik etti.

"GELİR ELDE ETMEYEN ESNAF NASIL KİRA ÖDEYECEK?"

Esnafın pandemi sürecinde "faizsiz kredi, çek-senet, vergi ödemeleri" gibi konularda yaşadığı sorunları dinleyen Kemal Kılıçdaroğlu, esnaf ve sanatkarların günlük yaşadığını, kendisi ve komşu esnafı o gün için bir gelir elde ettiyse "Allah'a şükür" dediğini söyledi.

Kovid-19 ile ilgili sürecin başında iş yerleri kapananların kiralarının ödenmesi gerektiğini söylediğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Gelir elde etmeyen bir esnaf nasıl kirayı ödeyecek? Gelir elde etmeden birikimi olmaz, olağanüstü birikimi olsa sanayici olur, işini büyütür." dedi.

"BU YIL MTV ALINMASIN DİYE KANUN TEKLİFİ VERECEĞİZ"

Görüşmede mazot desteğinden söz edildiğini belirten Kılıçdaroğlu, taksi, otobüs, servis ve tır şoförlerinin durumunu bildiklerini ifade etti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Meclis açıldığında bir kanun teklifi vereceğiz, bu yıl, 2020 yılı için motorlu taşıtlar vergisi (MTV) alınmasın. Kovid-19 sadece bizi değil, dünyayı etkiliyor. Dünyada meclisi kapalı olan sadece Türkiye. Fransa, İngiltere, Güney Kore, Japonya, Papua Yeni Gine, Fas, Tunus, Cezayir, Mısır... Hepsinde açık, bizde kapalı. Niye kapalı kardeşim. Vatandaşın derdi var, kanun çıkaralım, varsa böyle dertler süratli şekilde yapalım, hayata geçirelim. Bütün parlamentonun bu konuda ortak hareket etmesi lazım."

"ÇAY ÖNERİMİZİ KABUL EDİLMEDİ"

Çay üreticilerinin sorunlarına da değinen Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye İş Kurumunun geçici işçi istihdam ederek, parasını da ödeyerek çayı toplatabileceği" önerisini getirdiklerini hatırlattı. Kılıçdaroğlu, "Böylece çay üreticisi üstüne yük binmeyecekti, çaylar da bir şekilde toplanacaktı. Çay konusunda böyle bir karar alınabilirdi. Önerdik ama olmadı." ifadelerini kullandı.

"ESNAF ÜLKENİN ÇİMENTOSU"

Kılıçdaroğlu, alışveriş merkezleriyle ilgili sorunları da dinlediğini belirterek, "Çok AVM olmamalı doğru, isteyen istediği yere dükkan açmamalı. Bunun adı planlamadır. Bir sokakta bir berber olur, bir sokakta beş berber yaparsanız beşini de batırırsınız. Emeği de batırmış olursunuz, kaynak savurganlığına yol açarsınız." dedi.

Sicil affının zorunlu olduğunu söylediklerini de anımsatan Kılıçdaroğlu, bunun üzerinde durduklarını, sicil affının bir şekilde çıkması gerektiğini söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu, esnafın bu ülkenin çimentosu olduğuna, devlete katkı sağladığına inandığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Esnafın bu toplumun huzur içinde yaşaması için elinden geleni gösterdiğini bilen bir kişiyim. Esnafın korunması eğer Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na girmişse bu gerçekler yüzden girmiştir zaten. Bu gerçeklerin göz ardı edilmemesi lazım. Esnaf kardeşlerimin de siyaseti yakından izlemelerini, analiz etmelerini isterim. Korona sürecinde diğer ülkeler esnafa ne yaptı, biz ne yaptık? Halk Bankasından kaç esnaf kredi kullandı? Kaç esnafımız var? 1 milyon 700 bin esnafımız var, bunun 200 bini Halk Bankasından kredi kullandı. Diğer bankalardan kredi alanlara hiçbir şey olmadı. Bir önlem alıyorsanız bütün esnafı kucaklayan bir çerçeve içinde almak lazım."

CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Bu yıl motorlu taşıtlar vergisi alınmasın diye kanun teklifi vereceğiz

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı
Denizli'nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti Ekonomi
Denizli'nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı Ekonomi
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
Çağla Şıkel, yasak olmasına rağmen çocuklarını sokağa çıkardı Ekonomi
Çağla Şıkel, yasak olmasına rağmen çocuklarını sokağa çıkardı
Üniversite sınavlarında ilk 80 bine girip madencilikle ilgili mühendislik bölümlerini seçenlere 2.104 TL'ye kadar burs verilecek Ekonomi
Üniversite sınavlarında ilk 80 bine girip madencilikle ilgili mühendislik bölümlerini seçenlere 2.104 TL'ye...
Yavaş, belediyenin gelir-gider durumunu paylaşarak muhalefete sitem etti: Amaçları Ankaralıyı cezalandırmak Ekonomi
Yavaş, belediyenin gelir-gider durumunu paylaşarak muhalefete sitem etti: Amaçları Ankaralıyı cezalandırmak
Bakan Varank: Haziran ayında yerli ilaç konusunda müjdemiz olacak
Bakan Varank: Haziran ayında yerli ilaç konusunda müjdemiz olacak
Son Dakika: Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarının maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaştı
Son Dakika: Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarının maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaştı
Altının gram fiyatı 383,1 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 383,1 liradan işlem görüyor
Bakanlık; kuaför, otel ve otobüslerde uygulanacak tedbir kılavuzunu yayımladı
Bakanlık; kuaför, otel ve otobüslerde uygulanacak tedbir kılavuzunu yayımladı
Sektörü canlandırmak isteyen turizmciler, 23,5 milyon turiste 4 farklı dilde mektup gönderecek
Sektörü canlandırmak isteyen turizmciler, 23,5 milyon turiste 4 farklı dilde mektup gönderecek
Güne düşüşle başlayan dolar 6,99'dan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,99'dan işlem görüyor
Cari denge Mart ayında 4 milyar 923 milyon dolar açık verdi
Cari denge Mart ayında 4 milyar 923 milyon dolar açık verdi
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti
AVM'leri bir günde 1 milyon 226 bin kişi ziyaret etti
AVM'leri bir günde 1 milyon 226 bin kişi ziyaret etti
ABD Kongresi'ne sunulan F-35 raporunda dikkat çeken detay: Türkiye'nin çıkarılması riskleri daha da artıracak
ABD Kongresi'ne sunulan F-35 raporunda dikkat çeken detay: Türkiye'nin çıkarılması riskleri daha da artıracak
İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine çay üreticileriyle ilgili genelge gönderdi
İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine çay üreticileriyle ilgili genelge gönderdi
Maske üretim ve satışı yapan 10 firmaya fahiş fiyat soruşturması açıldı
Maske üretim ve satışı yapan 10 firmaya fahiş fiyat soruşturması açıldı
Hatay'da balıkçılar, kuyruk başına 5 TL verilecek balon balığını avlamayı sabırsızlıkla bekliyor
Hatay'da balıkçılar, kuyruk başına 5 TL verilecek balon balığını avlamayı sabırsızlıkla bekliyor
Suudilerin milli petrol şirketi Aramco'nun net karı koronavirüs nedeniyle yüzde 25 azaldı
Suudilerin milli petrol şirketi Aramco'nun net karı koronavirüs nedeniyle yüzde 25 azaldı
Türkiye'de Nisan'da en çok satılan İkinci el otomobiller belli oldu
Türkiye'de Nisan'da en çok satılan İkinci el otomobiller belli oldu
Oda Başkanı uyardı: Berber ve kuaför hizmetlerine en az 10 lira zam gelecek
Oda Başkanı uyardı: Berber ve kuaför hizmetlerine en az 10 lira zam gelecek
Koronavirüs salgını nedeniyle deve kuşu yumurtalarında satış patlaması yaşanıyor
Koronavirüs salgını nedeniyle deve kuşu yumurtalarında satış patlaması yaşanıyor
IMF, koronavirüs nedeniyle Mısır'a 2,7 milyar dolar kredi verecek
IMF, koronavirüs nedeniyle Mısır'a 2,7 milyar dolar kredi verecek
Yılın ilk çeyreğinde Pegasus'un net zararı koronavirüsün etkisiyle yüzde 88 artarak 401,5 milyon lira oldu
Yılın ilk çeyreğinde Pegasus'un net zararı koronavirüsün etkisiyle yüzde 88 artarak 401,5 milyon lira oldu
PTT, koronavirüs sürecinde görev yapan personellerine 2'şer bin TL destek verecek
PTT, koronavirüs sürecinde görev yapan personellerine 2'şer bin TL destek verecek
Tesla, koronavirüs tedbirlerine rağmen ABD'deki fabrikasını açıyor
Tesla, koronavirüs tedbirlerine rağmen ABD'deki fabrikasını açıyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 384,8 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 384,8 liradan işlem görüyor
Son dakika: 7 TL'nin altına gerileyen dolar 6,99'dan işlem görüyor
Son dakika: 7 TL'nin altına gerileyen dolar 6,99'dan işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Yusuf Aslan Meral Akşener Fahrettin Koca Canan Kaftancıoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Burcu Esmersoy Jennifer Lopez Serenay Sarıkaya
Spor Lionel Messi Gökhan Gönül Utku Yuvakuran Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Çocuk Survivor Fenerbahçe
Şu an buradasınız: CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Bu yıl motorlu taşıtlar vergisi alınmasın diye kanun teklifi vereceğiz - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.5.2020 16:13:57. #1.15#
title