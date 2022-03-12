CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Ulusal Vergi Konseyi kuracağız"

MALTEPE, İSTANBUL (İHA) - Maltepe Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Maltepe Ekonomik Forumu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı. Programda konuşan Kılıçdaroğlu, "Ulusal Vergi Konseyi kuracağız. Ne demek ulusal vergi konseyi? Eğer ben vergi ödüyorsam yeni doğan çocuk vergi ödüyorsa, en yaşlımız vergi ödüyorsa biz ödediğimiz vergilerin nereye harcandığını bilmek zorundayız. Vergilerin adil bir şekilde toplanıp toplanmadığını bilmek zorundayız" dedi.

Maltepe Belediye'sinin ev sahipliğini yaptığı Maltepe Ekonomi Forumu, "Pandemi Sonrası Türkiye ve Dünya Ekonomisi" temasıyla gerçekleştirildi. Forumda; refah ve yoksulluk, Türkiye ekonomisi için büyüme senaryoları, yükselen enflasyon dalgasının nedenleri, çözümleri, küresel ekonomi ve ticaret politikaları konuşuldu. Foruma, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Genel Sekreteri Selin Saye Böke, çok sayıda ekonomist ve akademisyen katıldı.

"Türkiye'nin üretmesi lazım"

Forumun açılışında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye ekonomisine değinerek, "Stratejik planlama teşkilatı kuracağız. Bir ülke kendi geleceğini planlayamıyorsa O yürütme organının veya o ülkenin ekonomide başarılı olması büyük başarılara imza atması mümkün değil. Kaynakları verimli kullanması mümkün değildir. Kaynakları yerli yerinde kullanması mümkün değildir. Planlama olacak ki savurganlık sona ersin. Planlama olacak ki kaynaklar en verimli alanlarda kullanılabilsin. Ulusal Vergi Konseyi kuracağız. Ne demek ulusal vergi konseyi? Eğer ben vergi ödüyorsam yeni doğan çocuk vergi ödüyorsa, en yaşlımız vergi ödüyorsa biz ödediğimiz vergilerin nereye harcandığını bilmek zorundayız. Vergilerin adil bir şekilde toplanıp toplanmadığını bilmek zorundayız. Bunun için bir ulusal vergi konseyi kurulmalı. Türkiye'nin üretmesi lazım. Özellikle sanayide, özellikle teknolojide katma değeri yüksek ürün üretmeye kilitlenmesi lazım. Katma değeri yüksek ürün üretemezsen dünyada söz sahibi olamazsınız" dedi.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ise pandemi döneminde ülkelerin ekonomik olarak zor süreçten geçtiğine değindi. Başkan Ali Kılıç, "Pandemide gelişmiş ülkeler bu süreç içerisinde vatandaşına ciddi katkılarda bulunurken gelişmekte olan ülkeler ise ne yazık ki bu konuda yeterli bir çalışmanın içerisine giremediler" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL