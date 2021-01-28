KIRIKKALE - CHP Ekonomi Masası Heyeti, iş dünyasının sorunlarını dinledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

KIRIKKALE - CHP Ekonomi Masası Heyeti, iş dünyasının sorunlarını dinledi

28.01.2021 17:03 | Son Güncelleme: 28.01.2021 17:40

CHP Ekonomi Masası Heyeti, Kırıkkale'de iş dünyası ile ekonomik sorunları ve taleplerini değerlendirdi.

CHP Ekonomi Masası Heyeti, Kırıkkale'de iş dünyası ile ekonomik sorunları ve taleplerini değerlendirdi.

Kırıkkale Kültür Merkezi'ndeki toplantıya heyet üyesi 11 milletvekili, meslek odalarının başkanları, esnaf temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, sunum eşliğinde, Türkiye'nin ekonomik sorunlarını ve CHP'nin çözüm önerilerini anlattı.

Daha sonra basına kapalı devam eden toplantıda katılımcılar, Kırıkkale'de yaşadıkları ekonomik sıkıntılarla ilgili sorunları ve taleplerini iletti.

Budak, toplantının ardından gazetecilere, CHP Ekonomi Masası olarak Kırıkkale'de yaşanan ekonomik meselelerin Türkiye'nin genelinde yaşananlardan bağımsız olmadığını gördüklerini söyledi.

Çiftçinin ve sanayicinin sorununun üretip kazanamamak olduğunu aktaran Budak, bu kesimin ayrıca kredilerini ödemekte güçlük çektiğini kaydetti.

CHP'li milletvekilleri, toplantının ardından gruplara ayrılarak, kent merkezi ile yeni ve eski sanayi bölgelerinde esnafı ziyaret etti, ekonomi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

KIRIKKALE - CHP Ekonomi Masası Heyeti, iş dünyasının sorunlarını dinledi
KIRIKKALE - CHP Ekonomi Masası Heyeti, iş dünyasının sorunlarını dinledi
KIRIKKALE - CHP Ekonomi Masası Heyeti, iş dünyasının sorunlarını dinledi
KIRIKKALE - CHP Ekonomi Masası Heyeti, iş dünyasının sorunlarını dinledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ziya Selçuk Muharrem İnce Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Yaşar Özcan Deniz Feyza Aktan Seren Serengil
Spor Erol Bulut Arda Turan Ersun Yanal Ferdi Kadıoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Silah Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KIRIKKALE - CHP Ekonomi Masası Heyeti, iş dünyasının sorunlarını dinledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 17:40:12. #1.14#
title