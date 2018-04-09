CHP / Didem Engin : İthalat Artış Hızında Dünya Lideriyiz

– Türkiye'nin dış ticaret verilerini küresel dış ticaret verileriyle karşılaştırmalı bir çalışma hazırlayan CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, Türkiye'nin ithalat artış hızında dünya lideri olduğunu söyledi.

Yaptığı yazılı açıklamada, "ihracat rekorları" söyleminin, "küresel veriler karşısında içi boş söylemler" olduğunu ileri süren Engin, "Hükümet küresel dış ticaretteki gelişmeleri yok sayarak, olağan bir ihracat artışını bir mucize gerçekleştirmiş gibi göstererek, ithalatta yaşanan tehlikeli artışı gizlemeye çalışıyor. Bu dış ticaret açığı sürdürülebilir bir durum değil" dedi ve şu değerlendirmeleri yaptı:

"Yerli ve milli olduğunu iddia eden bir iktidarın halkına karşı dürüst olması ve gerçeklerle yüzleşmesi gerekir. Hükümet ekonomi politikasındaki başarısızlığını daha fazla gizleyemez. Bu politika bir açmaz içinde ve artık sürdürülemez durumda.

"Ne yazık ki Ak Parti'nin 16 yıllık tek başına iktidar döneminde, ülkemiz dünyadaki teknolojik devrimin çok ama çok gerisinde kaldı. İhracattaki vasat artış karşısında ithalattaki hızlı yükseliş bunun en basit göstergesidir

"Türkiye küresel ihracat artışının gerisinde kalıyor"

"Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) 2018 yılı Ocak ayı ihracat verileri 2017 yılı Ocak ayı verileri ile kıyaslandığında, Türkiye'nin dünyadaki toplam ihracat artışının ne kadar gerisinde kaldığı gözler önüne seriliyor.

"WTO'nun yayınladığı küresel dış ticaret verilerinin 2016-2017 kıyaslamasında ise Türkiye'nin dünyadaki ihracat artışına paralel bir artış ortaya koyduğu ortaya çıkıyor.

"Küresel verilerle yapılan kıyaslamalar göz önüne alındığında 2017 yılındaki yıllık ihracat artışımızın dünyadaki artışla paralel bir artış olduğunu görüyoruz. Halbuki 2017'de ihracat rekoru kıran ülkeler var.

"Örneğin Rusya ihracatını yüzde 25.3 artırdı, Finladiya yüzde 17.8, Brezilya yüzde 17.5.

"2018 yılı Ocak ayı ihracat verilerini geçen yılın Ocak ayı verileriyle kıyasladığımızda ise ihracat performansımızın küresel ihracat artışının ne kadar gerisinde kaldığını ve hükümetin ülkemiz kamuoyuna yaptığı bilgilendirmelerin dünya gerçeklerinden ne kadar kopuk olduğunu görüyoruz.

"2018 yılı Ocak ayında ülkemizin ihracatı 2017 yılı Ocak ayına göre yüzde 10.7 arttı. Halbuki dünyadaki toplam ihracat artışı aynı dönemde yüzde 17.5 olarak gerçekleşti. Bu veri ülkemizin ihracat performansının diğer ülkelere kıyasla ne kadar düşük kaldığını gösteriyor.

"Aynı dönemde Almanya ihracatını yüzde 25 artırdı, İrlanda yüzde 39, Yunanistan yüzde 36.1."

"İthalatta dünya lideri olduk"

"WTO'nun 2018 yılı Ocak ayı ithalat verileri 2017 yılı Ocak ayı verileri ile kıyaslandığında, Türkiye'nin dünyadaki toplam ithalat artışının ne kadar üzerinde ithalat yaptığı ortaya çıkıyor.

"WTO'nun yayınladığı küresel ithalat verilerinin 2016-2017 kıyaslamasında ise 2017 yılında da Türkiye'nin dünyadaki toplam ithalat artışının çok üstünde bir ithalat yaptığı gözler önüne seriliyor.

"Türkiye'nin ithalatı dünyadaki diğer ülkelere kıyasla çok büyük bir ivmeyle artıyor.

"2017 yılında 2016'ya göre ithalat artışı ülkemizde yüzde 17.7 olarak gerçekleşti. Halbuki dünyadaki ortalama ithalat artışı aynı dönemde yüzde 11.2 oldu.

"Örneğin İngiltere yıllık ithalatını sadece yüzde 1.2 artış ile sınırlamayı başardı.

"2018 yılı Ocak ayında ise 2017 yılı Ocak ayına göre ithalat artışı dünyada ortalama yüzde 17.5 iken, ülkemizde yüzde 38 olarak gerçekleşti.

"Vietnam'dan sonra dünyada en yüksek ithalat artışı yapan ülke yüzde 38 ile Türkiye oldu.

"Hükümet Türkiye'yi ihracatta dünya lideri yapamadı ama ithalatta dünya lideri yaptı.

"Yüksek teknolojili ürün üretiminde geri kalmaya devam edemeyiz"

"Gelişmiş ülkelerde bu denli tehlikeli bir dış ticaret açığı gözlemlenmiyor.

"İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 63.3'e kadar düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranındaki bu düşüş teknoloji yoğun sanayi üretiminde gereken sıçramayı bir türlü yapamamamızdan kaynaklanıyor.

"Yüksek teknolojili ürün ihracatımız yüzde 3.4 iken yüksek teknolojili ürün ithalatımız yüzde 14.

"Hükümet ihracattaki olağan artış için estirdiği bayram havasına bir son verip, gerçeklerle yüzleşerek ithalattaki artışla mücadele için ciddi politikalar hazırlamalı.

"Her geçen gün daha da dışa bağımlı hale geliyoruz"

"Yerli ve milli olduğunu iddia eden bir iktidarın halkına karşı dürüst olması ve gerçeklerle yüzleşmesi gerekir. Hükümetin görevi halkımıza karşı dürüst olmak ve bu gidişata dur diyecek sağlam politikalar ortaya koymaktır." - İstanbul