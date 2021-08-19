CHP Beyşehir İlçe Başkanlığı'ndan orman yangınlarında zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası
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CHP Beyşehir İlçe Başkanlığı'ndan orman yangınlarında zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası

CHP Beyşehir İlçe Başkanlığı'ndan orman yangınlarında zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Beyşehir İlçe Başkanlığı, Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde bir süre önce yaşanan orman yangınlarından zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattığını duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Beyşehir İlçe Başkanlığı, Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde bir süre önce yaşanan orman yangınlarından zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattığını duyurdu.

CHP Beyşehir İlçe Başkanı Rıdvan Şenyurt, yaptığı yazılı açıklamada, bölgede öncelikle ihtiyaç olarak tespit edilen malzemelerin hayvan yemi ve dörtlü kullanılmamış set üstü ocak olduğunu belirterek, ilçede yaşayan herkesi katkı ve destek olmaya davet etti.

Şenyurt, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kıymetli hemşerilerimiz; bildiğiniz üzere geçen hafta ilçe örgütü olarak yangın bölgesine yaptığımız ziyaret ile selam ve dayanışma dileklerimizi yöredeki afetzedelere iletmiştik. Manavgat Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sözen ve Akseki Gündoğmuş afet koordinasyon merkezlerinde yaptığımız görüşmeler neticesinde yangın bölgesinde hayvan yemi ve dörtlü kullanılmamış set üstü ocağa ihtiyaç duyulduğunu belirledik. Bu vesile ile 31 Ağustos 2021 tarihine kadar sürecek bir yardım kampanyası düzenliyor, bölgeye doğru ihtiyacı sağlıklı bir şekilde teslim etmek için tüm Beyşehirli hemşerilerimizi katkı sunmaya davet ediyoruz. Katkı sunmak isteyen hemşerilerimizin parti binamıza şahsen veya telefon ile başvurmalarını rica ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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CHP Beyşehir İlçe Başkanlığı'ndan orman yangınlarında zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası - Haberler
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