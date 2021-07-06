Chiesa'yı defalarca futbolu bırakmış Inzaghi diye anlatan TRT spikeri Levent Özçelik alay konusu oldu

EURO 2020 yarı finalinde İtalya ile İspanya arasındaki maç, saha içindeki futbolla değil, spiker Levent Özçelik'in anlatımı sayesinde gündem oldu. Federico Chiesa'yı ikinci yarıda defalarca kez futbolu bırakmış Inzaghi diye seyircilere anlatan Levent Özçelik, bu hatasını golde de devam ettirdi. 60'ıncı dakikadaki Chiesa'nın golünü futbolseverler Inzaghi atmış gibi anlattı. Türkiye-İtalya maçındaki anlatımıyla da tepki çeken Özçelik, yine gündem oldu.