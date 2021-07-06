Chiesa'yı defalarca futbolu bırakmış Inzaghi diye anlatan TRT spikeri Levent Özçelik alay konusu oldu
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Chiesa'yı defalarca futbolu bırakmış Inzaghi diye anlatan TRT spikeri Levent Özçelik alay konusu oldu

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

EURO 2020 yarı finalinde İtalya ile İspanya arasındaki maç, saha içindeki futbolla değil, spiker Levent Özçelik'in anlatımı sayesinde gündem oldu. Federico Chiesa'yı ikinci yarıda defalarca kez futbolu bırakmış Inzaghi diye seyircilere anlatan Levent Özçelik, bu hatasını golde de devam ettirdi. 60'ıncı dakikadaki Chiesa'nın golünü futbolseverler Inzaghi atmış gibi anlattı. Türkiye-İtalya maçındaki anlatımıyla da tepki çeken Özçelik, yine gündem oldu.

TRT spikerleri Avrupa Şampiyonası'ndaki anlatımlarıyla futbolseverlerin tepkisini çekmeye devam ediyor. Son bomba ise İtalya-İspanya karşılaşmasında yaşandı. Maçın spikeri Levent Özçelik, Chiesa'yı defalarca Inzaghi diye anlattı. 60'ıncı dakikada sahneye çıkan Chiesa, ekranları başındakilere yine Inzaghi olarak ifade edince sosyal medya yıkıldı.

"NOSTALJİ ÖZLEMİ VAR"

Futbolseverler, Levent Özçelik'in hangi Inzaghi'yi anlatmak istediği konusunda tatlı bir tartışma yaşadı. Özçelik'in, Simeone ve Filippo Inzaghi kardeşlerden hangisini anlatmak istediği konusunda çeşitli yorumlar yapıldı. Özçelik, golden birkaç dakika sonra hatasını fark edip Chiesa'yı Inzaghi olarak anlatmayı bıraktı. Ve, "Düzeltiyorum Chiesa'yı Inzaghi olarak anlatmışım" özrünü diledi.

Chiesa'yı defalarca futbolu bırakmış Inzaghi diye anlatan TRT spikeri Levent Özçelik alay konusu oldu
Chiesa'yı defalarca futbolu bırakmış Inzaghi diye anlatan TRT spikeri Levent Özçelik alay konusu oldu
Chiesa'yı defalarca futbolu bırakmış Inzaghi diye anlatan TRT spikeri Levent Özçelik alay konusu oldu
Chiesa'yı defalarca futbolu bırakmış Inzaghi diye anlatan TRT spikeri Levent Özçelik alay konusu oldu
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Chiesa'yı defalarca futbolu bırakmış Inzaghi diye anlatan TRT spikeri Levent Özçelik alay konusu oldu - Haberler Spor
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