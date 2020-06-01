Chicago'da elektronik eşya mağazası yağmalandı
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Chicago'da elektronik eşya mağazası yağmalandı

Yağmalanan mağazadan detaylar Eylemcilerin mağazayı yağmalaması Eylemcilerin aldıkları eşyaları arabaya yükleyerek uzaklaşması Amerika'da polis ekiplerinin karşı koymakta güçlük çektiği eylemciler, mağazaları yağmalıyor.

01.06.2020 10:23 | Son Güncelleme: 01.06.2020 10:28

Yağmalanan mağazadan detaylar

Eylemcilerin mağazayı yağmalaması

Eylemcilerin aldıkları eşyaları arabaya yükleyerek uzaklaşması Amerika'da polis ekiplerinin karşı koymakta güçlük çektiği eylemciler, mağazaları yağmalıyor.

Amerikan polisinin siyahi bir şüpheliyi vahşiçe öldürmesinin ardından başlayan olaylar, dinmek bilmiyor.

Birçok bölgede eylemler devam ediyor. Sokakları savaş alanına çeviren eylemciler, gördükleri tüm mağazaları yağmalıyor.

Chicago'da elektronik eşya mağazası yağmalandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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