12.11.2019 13:11 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:13

- Ceyhun Yıldızoğlu: "Eski günlerimize dönmek istiyoruz"

İSTANBUL - A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, Sırbistan ve Litvanya ile zorlu karşılaşmalara çıkacaklarını söyleyerek, milli takımın geçiş sürecini sancılı geçirdiğini ifade etti. Yıldızoğlu, "Bu süreci atlatarak eski günlerimize dönmek istiyoruz" dedi.

2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne Sırbistan maçıyla başlayacak olan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu, medya mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ligdeki en formda 15 oyuncuyu kadroya aldıklarını söyleyen Yıldızoğlu, "Tercih etmediğimiz oyuncular var ama onları tercih etmediğimiz için değil, oynayacağımız rakibe göre kadro kurduğumuz için kadroya almadık. Gelen oyuncuların genel isteği, konsantrasyonu iyi durumda. Sırbistan'la oynayacağımız zor bir maç var. 2 gündür hazırlanıyoruz. Son oynadığımız Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'la birisi Fransa'da 2'si Sırbistan'da olmak üzere özel maç yapmıştık ve 3'ünü de kaybetmiştik. İyi bir rakiple oynayacağız. Son yılların yükselişte olan, hem Avrupa Şampiyonaları'nda hem de Dünya Şampiyonaları'nda başarılı olmuş bir ekiple karşılaşacağız. Biz de eski günlerimize dönmek istiyoruz. Bir jenerasyon geçişimiz var. Sancılı geçiyor bu süreç. Gerek altyapı milli takımlarındaki oyuncularımızın B Ligi'nde oynuyor olmasından gerekse de kadın basketbolundaki düşüşten dolayı biraz sancılı bir dönem geçiyor. Ama çok çalışarak, fedakarlık yaparak ve iyi oynayarak Avrupa Şampiyonası'na katılmak istiyoruz" diye konuştu.

"2 maçı da kazanma şansımız var"

2 devşirme oyuncuyu da kadroya aldıklarını ifade eden Yıldızoğlu, "Her ihtimale karşı ikisini de kadroya dahil ettik. Kiah'da bir problem var ve Hollingsworth'u dahil ettik kadroya. Onun dışında bir değişim yok. Litvanya yükselişte olan bir takım. Yurt dışında oynayan oyunculara sahipler. Alttan gelen iyi oyuncuları da var. 2 maç da bizim için zorlu geçecek ama 2 maçı da kazanmak için şansımız var. Beraber oynayıp, beraber hücum ve savunma yapabilirsek daha farklı bir milli takım olacağına inanıyorum. Bir geçiş dönemindeyiz ama oyuncular da birbirlerini ve yaşadığımız süreci anlama gayreti içindeler. Zor ama şansımızın olacağı bir grup oynayacağımızı düşünüyorum" dedi.

Yıldızoğlu son olarak Mersin taraftarına da seslenerek, "Bugüne kadar oynadığımız bütün şehirlerde seyirci, Türk Milli Takımı'nın arkasında oldu. Mersin'de de bunun olacağına inanıyorum. Seyirci desteğine çok ihtiyacımız var ve umarım Litvanya maçında da bizi yalnız bırakmazlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA