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Yüksekova'da kar kütlesi çöktü: 25 küçükbaş hayvan telef oldu

Yüksekova'da kar kütlesi çöktü: 25 küçükbaş hayvan telef oldu
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaylada kıştan kalan kar kütlesi, sürünün ağırlığına dayanamayarak çöktü; 25 küçükbaş hayvan telef oldu. Besiciler yetkililerden yardım istiyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kış mevsiminden kalan kar kütlesinin çökmesi sonucu altında kalan 25 küçükbaş hayvan telef oldu.

İlçeye bağlı Onbaşılar köyü yaylasında, yaz mevsimine rağmen yüksek kesimlerde henüz erimeyen kar kütleleri besicileri mağdur etti. Edinilen bilgiye göre olay, yaylaya götürülen koyun sürüsünün karla kaplı alandan geçişi sırasında kıştan kalan ve henüz tamamen erimemiş olan kar tabakası, sürünün ağırlığına dayanamayarak çöktü. Çökme sonucu oluşan boşluğa düşen çok sayıda koyun kar kütlesinin altında mahsur kaldı.

Olayı fark eden çobanlar ile berivanlar (süt sağan kadınlar), kendi imkanlarıyla hayvanları kurtarmak için zaman kaybetmeden çalışma başlattı. Yoğun uğraşlar neticesinde kar altındaki hayvanların bir kısmı sağ olarak kurtarılırken, 25 koyun ise telef oldu.

Geçimini hayvancılıkla sağlayan köy sakinleri, yaşanan olay nedeniyle mağdur olduklarını belirterek, "Koyunlarımızı yaylaya götürdüğümüz sırada kar kütlesi bir anda çöktü ve hayvanlarımız oluşan boşluğa düştü. Kendi çabalarımızla müdahale etsek de yaklaşık 25 koyunumuz telef oldu. Bu durum bizim için ciddi bir ekonomik kayıp. Yetkililerden bölgede zarar tespiti yapmasını ve mağduriyetimizin giderilmesini talep ediyoruz" dediler.

Bölge halkı, yaz ortasında olunmasına rağmen yüksek rakımlı alanlardaki kar kütlelerinin hala tehlike saçtığını ifade ederek, benzer olayların tekrarlanmaması için riskli geçiş güzergahlarında önlem alınmasını istedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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