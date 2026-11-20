Van Gölü'nde yaşayan endemik inci kefalinin boyu, başarılı koruma çalışmaları ve yağışların olumlu etkisiyle 18 santimetreden 30 santimetreye kadar ulaştığı görüldü.

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde yaşayan inci kefali, üreme döneminde neslini devam ettirebilmek için suyun akış yönünün tersine yüzerek tatlı sulara göç ediyor. Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı süresince balıkların korunması amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü başta olmak üzere jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve zabıta ekipleri tarafından yoğun denetimler gerçekleştiriliyor.

Van Gölü Havzası'nda yaklaşık 20 bin kişinin geçim kaynağı olan inci kefalinin korunmasına yönelik çalışmalar olumlu sonuçlar verdi. Geçmiş yıllarda kaçak avlanmanın etkisiyle ortalama 18 santimetre civarında kalan inci kefalinde, bugün 29-30 santimetreye ulaşan örneklere rastlandı. Ortalama balık boyunun ise 22-23 santimetreye yükseldiği ve inci kefalinin boyunda yaklaşık yüzde 30 artış yaşandığı belirtildi.

Av yasağı döneminde olduğu gibi avlanma sezonunda da denetimlerini sürdüren ekipler, bu kapsamda sahaya indi. Van İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir ve beraberindeki ekipler, Edremit ilçesinde balıkçı teknelerinde incelemelerde bulundu. İl Müdürü Şişman öncülüğünde gerçekleştirilen denetimlerde, avlanan inci kefallerinin boyları ve balıkçıların kullandığı ağların göz açıklıkları kontrol edildi.

"2026 yılında 3,5 milyon TL'ye yakın ceza uyguladık"

İHA muhabirine konuşan Van İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, inci kefalinin korunması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü belirtti. İl Müdürü Şişman, "Hem ağ gözü açıklığının hem de avlanan balıkların boylarının denetimi için arkadaşlarımızla birlikte sahadayız. Malumunuz üzere inci kefali için av yasağı 15 Nisan'da başlıyor ve 15 Temmuz'da sona eriyor. Bu süre içerisinde inci kefalinin avlanması, satın alınması, satılması ve taze olarak nakledilmesi yasak. Bu kapsamda kolluk kuvvetlerimiz, il ve ilçe müdürlüğümüzün ekipleriyle birlikte denetimlerimizi sürdürüyoruz. Özellikle sahil bölgelerindeki muhtarlarımız ve okullarımızla iş birliği içerisinde eğitim çalışmalarına da devam ediyoruz. Amacımız, av yasağı döneminde inci kefalinin tatlı sulara göç ederek burada yumurtlamasını ve ardından göle dönüşünü sağlıklı bir şekilde tamamlamasını sağlamak. Av yasağına uymayanlarla ilgili olarak kolluk kuvvetlerimizin ve kendi ekiplerimizin sahada gerçekleştirdiği tespitler doğrultusunda 1380 sayılı Kanun kapsamında idari para cezaları uyguluyoruz. 2026 yılı av yasağı döneminde 3,5 milyon TL'ye yakın idari para cezası düzenledik ve 130'dan fazla av malzemesine el koyduk. Bu şekilde kaçak avlanmanın önüne geçmeye çalıştık" dedi.

"Balık boyunun bugün 29-30 santimetreye ulaştığını görüyoruz"

Edremit Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirilen denetimlerde balık boyu ve ağ gözü açıklığının kontrol edildiğini dile getiren Şişman, "Bugün de Edremit Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirdiğimiz denetimlerde hem balık boylarını hem de ağ gözü açıklıklarını kontrol ediyoruz. Mevzuat gereği ağ gözü açıklığının 40 milimetreden büyük, avlanan inci kefalinin boyunun ise 18 santimetreden uzun olması gerekiyor. Bu ölçülerin altında balık avlanması veya uygun olmayan av malzemelerinin kullanılması durumunda idari para cezası uyguluyoruz. Balıkçılarımıza, av yasaklarına ve kotalara uydukları için teşekkür ediyoruz. Her yıl olduğu gibi denetimlerimizi bu yıl da sürdürüyoruz. Geçmiş yıllarda 18-19 santimetre civarında olan ortalama balık boyunun bugün 29-30 santimetreye ulaştığını görüyoruz" diye konuştu.

"İnci kefali gelecek nesillere aktarılmalı"

Balık boyundaki artışta bu yıl yağışların ve yağış rejiminin düzenli seyretmesinin etkili olduğunu düşündüklerini ifade eden Şişman, "Arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmelerde bu artışta özellikle bu yıl yağışların ve yağış rejiminin düzenli seyretmesinin etkili olduğunu düşünüyoruz. 15 Nisan'a kadar devam edecek serbest avlanma döneminde tüm balıkçılarımıza kolaylıklar diliyor, bereketli bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum. Kurallara uyduğumuz sürece inci kefalinin korunmasını sağlayabiliriz. Malumunuz, inci kefali yalnızca Van Gölü'nde yaşayan değerli ve endemik bir türdür. Bu nedenle onun korunması ve gelecek nesillere aktarılması hepimizin görevidir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı