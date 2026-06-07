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Bahçesaray yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı

Bahçesaray yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı
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Yoğun kış şartları ve çığ tehlikesi nedeniyle 6 aydır kapalı olan Van-Bahçesaray kara yolu, 7 Haziran 2026 itibarıyla kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Yol, 06.00-20.00 saatleri arasında kullanılabilecek.

Van-Bahçesaray yolu yaklaşık 6 ay aradan sonra kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Yoğun kış şartları ve çığ tehlikesi nedeniyle yaklaşık 6 aydan bu yana ulaşma kapalı olan Van-Bahçesaray kara yolu, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu 23 Mayıs 2026 tarihinde fiziki olarak ulaşıma açıldı. Çığ komisyon ekibi tarafından bölgede yapılan incelemelerde çığ tehlikesinin devam ettiği gerekçesiyle yol araç trafiğine açılmadı. Bunun üzerine Bahçesaraylılar, 6 ay boyunca Van ile irtibatlarını 250 kilometrelik Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden sürdürdüler.

İlçe sakinleri yolun açılması için yoğun çaba sarf etse de yol açılmayınca bazı esnaf tepki amaçlı iş yerlerini satışa çıkardı. İlçe halkı kalıcı çözüm talep ederek yolun açılması için yürüyüş de düzenledi.

"Bahçesaray yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı"

Van Vali Yardımcısı Önder Koç, Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun ve AFAD ekipleri Van - Bahçesaray yolu Karabet Geçidi mevkiinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Bahçesaray Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Van-Bahçesaray yolu 07.06.2026 tarihinden itibaren 06.00-20.00 saatleri arasında kontrollü bir şekilde ulaşıma açılacaktır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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