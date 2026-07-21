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Umcular Göleti projesinde çalışmalar hız kesmiyor

Umcular Göleti projesinde çalışmalar hız kesmiyor
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Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde tarımsal sulamayı artırmak amacıyla yapımı devam eden Umcular Göleti ve Sulaması Projesi'nde çalışmalar planlandığı gibi ilerliyor. Projenin tamamlanmasıyla bölgedeki üreticilerin sulama imkanlarının artırılması ve tarımsal verimliliğin yükseltilmesi hedefleniyor.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesine bağlı Umcular Mahallesi'nde yapımı devam eden Umcular Göleti ve Sulaması Projesi'nde çalışmalar aralıksız sürüyor.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesine bağlı Umcular Mahallesi'nde tarımsal sulamaya katkı sağlaması amacıyla hayata geçirilen Umcular Göleti ve Sulaması Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bölgedeki tarımsal üretime önemli katkı sunması hedeflenen proje kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız sürdürülürken, göletin tamamlanmasının ardından üreticilerin sulama imkanlarının artırılması ve tarımsal verimliliğin yükseltilmesi amaçlanıyor. Umcular Göleti ve Sulaması Projesi'nde çalışmalar, planlanan program doğrultusunda devam ederken, projenin tamamlanmasıyla birlikte bölge tarımına önemli katkılar sağlaması bekleniyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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