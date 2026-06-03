TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: '(COP31 Zirvesi) Bu süreci bir vitrin olarak kullanalım'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, COP31 Business Forum-İş Dünyası İstişare Toplantısı'nda konuştu. İş dünyasını Türk özel sektörünün güçlü, yapıcı ve çözüm odaklı sesi olmaya davet eden Hisarcıklıoğlu, "Bu süreci bir vitrin olarak kullanalım" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) sürecinde küresel iş dünyasının katılımını koordine etmek üzere "COP31 İş Dünyası Elçisi" (Private Sector Envoy) olarak görevlendirildi. TOBB, bu görev kapsamında bugün, dünya genelindeki işletmelerin sürece kalıcı ve kurumsal katılımını sağlayacak COP31 Business Forum'u tanıttı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirilen 'Cop31 Business Forum-İş Dünyası İstişare Toplantısı'nda konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iklim değişikliğinin, ülkelerin büyüme stratejilerini, enerji ve ekonomi politikalarını kökten değiştiren küresel dönüşüm hamlesi haline geldiğini ve bu kapsamda COP31 Zirvesi'nin Türkiye'de yapılacak olmasının kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Bakan Kurum'un "COP31 İş Dünyası Elçisi (Private Sector Envoy)" olarak görevlendirildiğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, "İlk adım olarak bugün sizlerle COP31 Business Forum'u kuruyoruz. Biz bu ilişkiyi, kalıcı, kurumsal ve temsil gücü yüksek bir yapıya kavuşturmak, iş dünyasının sesini sürece sistematik biçimde taşımak için bu forumu hayata geçiriyoruz" dedi.

Hisarcıklıoğlu, Dünya Odalar Federasyonu Başkanlığı, ICC yönetim kurulu üyeliği gibi görevleri sırasında edindiği küresel bağlantıları da forumun yapısını güçlendirmek için kullanacağını dile getirdi.

"İklim mücadelesi artık salt bir çevre meselesi değil, aynı zamanda 21. yüzyılın sanayi ve rekabet mücadelesidir"

Hedeflerinin COP süreçlerini kalıcı yapı haline getirmek olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"İklim mücadelesi artık salt bir çevre meselesi değil, aynı zamanda 21. yüzyılın sanayi ve rekabet mücadelesidir. Yeşil dönüşümün fabrikalarını, tedarik zincirlerini ve teknoloji standartlarını kim belirlerse bu yüzyılın sanayi hiyerarşisini de o belirleyecektir. Bizim derdimiz bu dönüşümün seyircisi olmak değil, Türk iş dünyasını 'kuralı yazanlar' safına, oyunun belirleyicisi konumuna taşımaktır."

Hisarcıklıoğlu, söz konusu zirve için somut yol haritasının belirlendiğini ifade ederek, forumun uluslararası tanıtımı için Londra İklim Haftası ve New York İklim Haftası kapsamında önemli toplantılar planlandığını bildirdi. Bakan Kurum'un desteğiyle Antalya Mavi Bölge'de, bugüne kadar gerçekleştirilmiş en büyük iş ve yatırım zirvesinin gerçekleştirileceğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, bu kapsamda tüm öneri ve katkılara da açık olduğunu dile getirdi.

"Bu süreci bir vitrin olarak kullanalım"

Hisarcıklıoğlu, tüm özel sektör kuruluşlarına seslenerek şunları kaydetti:

"Bu sürece sadece izleyici olarak değil, aktif katkı veren paydaşlar olarak katılın. Forumun çalışmalarında, panellerinde, istişare toplantılarında yer alın. Sektörel önceliklerinizi, yatırım fırsatlarınızı ve çözüm önerilerinizi masaya getirin. Hep birlikte Türk özel sektörünün güçlü, yapıcı ve çözüm odaklı sesi olalım. Bu süreci, dünyaya Türkiye'nin ve Türk özel sektörünün gücünü, üretim kapasitesini ve dönüşüm iradesini göstereceğimiz bir vitrin olarak kullanalım ve COP31'i yatırımcıların Türkiye'ye daha güçlü bir biçimde pozitif bakması için tarihi bir fırsata dönüştürelim. Bu zorlu süreçte her zaman bakanımızın ve ekibinin yanında olacağız. COP zirvesine 5 ay kaldı. Biz de iş dünyası olarak hem hazırlık sürecinde hem de Antalya'da bütün gücümüzle yanlarında olacağız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı