Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Terme Çayı Islahı 1. Kısım Projesi" kapsamında inşa edilen "Çarşamba Dumanlı Denize Çıkış Yapısı" tamamlandı. Proje ile drenaj sularının denize kontrollü şekilde ulaştırılması ve tarım arazilerinin korunması hedefleniyor.

DSİ yetkilileri, tarımda modern sulama uygulamalarını yaygınlaştırmak, taşkın risklerini azaltmak ve sürdürülebilir su yönetimini güçlendirmek amacıyla çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Proje kapsamında sol sahilde 630 metre, sağ sahilde ise 520 metre uzunluğunda inşa edilen denize çıkış yapısının tamamlandığını ifade eden yetkililer, yapının akışın denize düzenli şekilde deşarj edilmesini sağlayacağını kaydetti.

Yetkililer, deniz seviyesindeki yükselmeler, gelgit etkileri ve bariyer etkisi nedeniyle deniz suyunun drenaj kanalına geri girişinin önleneceğini vurgulayarak, bu sayede tarım arazileri ile çevrenin korunmasına katkı sağlanacağını bildirdi.

Ayrıca denize çıkış yapısının, yüksek hızlı akışın denize ulaştığı noktada meydana gelebilecek taban oyulmalarını önlemeyi de amaçladığı ifade edildi. Böylece hem su yapılarının güvenliğinin artırılması hem de bölgedeki altyapının uzun ömürlü hale getirilmesi hedefleniyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı