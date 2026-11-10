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Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri süne için kışlak survey yaptı

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Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri süne için kışlak survey yaptı
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Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il genelinde süne zararlısının kışlak alanlarındaki popülasyon yoğunluğunu inceledi. Elde edilen verilerle hazırlanacak raporlar, önümüzdeki sezon süneyle mücadele takvimine yol gösterecek.

Tekirdağ'da tarımsal üretimi tehdit eden süne zararlısına karşı saha çalışmaları gerçekleştirildi. İl genelinde yürütülen süne kışlak survey çalışmaları kapsamında zararlının kışlama alanlarındaki popülasyon yoğunluğu incelenerek elde edilen veriler kayıt altına alındı.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri il genelindeki bitki sağlığı gözlem ve denetim faaliyetleri kapsamında çalışmalar gerçekleştirdi. Araziye çıkan teknik personel, süne zararlısının kış dönemini geçirdiği alanlarda incelemelerde bulunarak popülasyon durumunu değerlendirdi.

Çalışmalarda süne zararlısının kışlak alanlarındaki varlığı ve yoğunluğu araştırılırken, yapılan gözlem ve sayımlar sonucunda elde edilen sonuçlar ekiplerce kayıt altına alındı. Belirlenen alanlarda gerçekleştirilen incelemelerle zararlının mevcut durumuna ilişkin verilerin ortaya konulması amaçlandı.

Özellikle hububat üretiminde önemli verim ve kalite kayıplarına neden olabilen süne zararlısına karşı mücadele çalışmalarının doğru zamanda ve etkin şekilde planlanabilmesi için kışlak survey faaliyetleri önem taşıyor. Kışlak döneminde elde edilen popülasyon verileri, zararlının bir sonraki üretim sezonunda tarlalarda oluşturabileceği riskin değerlendirilmesine ve mücadele takviminin oluşturulmasına katkı sağlıyor.

Saha çalışmalarından elde edilen veriler doğrultusunda teknik raporların hazırlanacağı, bu raporların önümüzdeki üretim sezonunda süne zararlısına yönelik izleme, değerlendirme ve mücadele faaliyetlerine yol göstereceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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