Sivas'ta 350 üreticiye yüzde 75 hibeli yem bitkisi tohumu dağıtıldı

Sivas'ta tarımsal üretimi artırmak ve hayvancılığı desteklemek amacıyla yürütülen 'Yemyeşil Gelecek Projesi' kapsamında, 350 üreticiye yüzde 75 hibe destekli yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

Sivas Valiliği himayelerinde, İl Özel İdaresi tarafından merkez ve 16 ilçede hayata geçirilen proje kapsamında tohum dağıtım programı düzenlendi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen programa Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halil İbrahim Yeşilyurt, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Şarkışla, İl Tarım ve Orman Müdürü Salih İnan, Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ve çiftçiler katıldı. Programda konuşan Vali Yılmaz Şimşek, Sivas'ın geniş tarım arazileri ve güçlü hayvancılık potansiyeliyle Türkiye'nin önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

"3 bin 500 dekarlık bir alanda ekim gerçekleştirilmesini hedefliyoruz"

Hayata geçirdikleri proje ile hem yet bitkileri üretimini artırmayı hedeflediklerini hem de çiftçilerin üretim maliyetlerini azaltmayı hedeflediklerini belirten Vali Şimşek, "Bizler de bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmeye, üreticilerimizin yanında olmaya ve kırsal kalkınmamızı güçlendirmeye büyük önem veriyoruz. Özellikle hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı ilimizde, kaliteli kaba yem üretiminin artırılması ve yem maliyetlerinin azaltılması son derece önemlidir. İşte bugün hayata geçirdiğimiz bu projeyle hem yem bitkileri üretimini artırmayı hem de çiftçilerimizin üretim maliyetlerini azaltmayı hedefliyoruz. Projemiz kapsamında, il merkezimiz ve 16 ilçemizde toplam 350 çiftçimize yem bitkisi tohumu desteği sağlıyoruz. İnşallah bu yıl yaklaşık 3 bin 500 dekarlık bir alanda ekim gerçekleştirilmesini hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamaya büyük önem veriyoruz"

Toplam 6 milyon 160 bin lira bütçeye sahip projenin yüzde 75'inin İl Özel İdaresi, yüzde 25'inin ise üreticilerin katkılarıyla finanse edildiğini belirten Vali Şimşek, "İnanıyorum ki bu destek, çiftçilerimizin üretimine ve ilimizin hayvancılık potansiyeline önemli katkılar sağlayacaktır. Bizler de Sivas Valiliği olarak ilimizin sahip olduğu tarım ve hayvancılık potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmeye, bu tür projelerle üreticilerimizi desteklemeye ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamaya büyük önem veriyoruz. Özellikle hayvancılığın en önemli gider kalemlerinden biri olan yem maliyetlerinin azaltılmasının, üreticilerimizin ekonomik açıdan güçlenmesi ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliği bakımından büyük önem taşıdığının bilincindeyiz. Yemyeşil Gelecek Projesi ile üreticilerimize yem bitkisi tohumu desteği sağlayarak bu alandaki maliyetlerin azaltılmasına katkıda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çiftçimizin güçlenmesi, Sivas'ımızın güçlenmesi demektir"

Valilik olarak tarımsal üretimi artıran, çiftçilerin ihtiyaçlarına cevap veren, üretim çeşitliliğini geliştiren ve kırsal kalkınmayı destekleyen projeleri hayata geçirmeyi el birliğiyle sürdüreceklerinin altını çizen Vali Şimşek, "Sivas, yaklaşık 920 bin küçükbaş ve 350 bin büyükbaş hayvan varlığıyla ülkemizin önemli hayvancılık merkezlerinden biridir. Mevcut hayvan varlığımızın üzerinde mera alanına sahip olmamız da ilimizin bu alandaki potansiyelini ortaya koymaktadır. Bu kapasiteyi en iyi şekilde değerlendirmek ve hayvancılığımızı daha ileriye taşımak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah bundan sonra da Valilik olarak ilgili kurumlarımızla birlikte tarımsal üretimi artıran, çiftçilerimizin ihtiyaçlarına cevap veren, üretim çeşitliliğini geliştiren ve kırsal kalkınmayı destekleyen projeleri hayata geçirmeyi el birliğiyle sürdüreceğiz. Çünkü biliyoruz ki çiftçimizin güçlenmesi, Sivas'ımızın güçlenmesi demektir. Bu vesileyle projemizin hayata geçirilmesinde emeği geçen İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze, finansman desteği sağlayan İl Özel İdaremize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Dağıtımını gerçekleştirdiğimiz tohumların bereketli ürünlere dönüşmesini temenni ediyor, tüm çiftçilerimize hayırlı ve verimli bir üretim sezonu diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından çiftçilere yem bitkisi tohumları dağıtıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı