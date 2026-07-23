Şırnak'ta zeytin bahçelerinde hasar tespit çalışmaları başlatıldı

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zeytin üreticilerinin mağduriyet yaşamaması için saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Teknik personel, olası hastalık, zararlı veya iklim kaynaklı tahribatın yaşandığı zeytin bahçelerinde yerinde incelemelerde bulunarak hasar tespit çalışmalarını gerçekleştirdi. Yetkililer, ağaçlarda meydana gelen zararların titizlikle değerlendirildiğini ve gerekli raporlamaların yapıldığını belirtti. Müdürlükten yapılan açıklamada, "Üreticilerimizin yanında olmaya ve çalışmalarımızı sahada sürdürmeye devam ediyoruz" ifadesine yer verildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, sürecin yakından takip edildiğini ve üreticilerin her türlü konuda ilgili birimlere başvurabileceğini duyurdu. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı