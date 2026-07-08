Haberler

Petekli Göleti ile 6 bin 340 dekar arazi suya kavuşacak

Petekli Göleti ile 6 bin 340 dekar arazi suya kavuşacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt'un Demirözü ilçesinde Torbalı Deresi üzerinde yapımı süren Petekli Göleti'nin tamamlanmasıyla 6 bin 340 dekar zirai tarım arazisinin sulanması sağlanacak. DSİ 22. Bölge Müdürü Fatih Kişi, saha incelemelerinde bulundu.

Bayburt'un Demirözü ilçesinde Torbalı Deresi üzerinde yapımı süren Petekli Göleti'nin tamamlanmasıyla 6 bin 340 dekar zirai tarım arazisinin sulanması sağlanacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürü Fatih Kişi, yapımı devam eden Petekli Göleti'nde incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumu hakkında teknik ekipten bilgi aldı. Projede gelinen son durumun değerlendirildiği incelemelerde, teknik ekiple görüş alışverişi yapıldı.

Tarımsal sulama altyapısını güçlendirecek proje ile bölgedeki üreticilerin sulama imkanlarının artırılması ve tarımsal verimliliğin yükseltilmesi amaçlanıyor.

İncelemelerde DSİ 22. Bölge Müdür Yardımcısı Ümit Yayla, Jeoteknik Hizmetler Şube Müdürü Güven Köksal Kutlu, Bayburt Şube Müdürü Muhammer Adanur ile mühendislerden oluşan teknik ekip de Fatih Kişi'ye eşlik etti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump Ankara'dan dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti

Trump Beştepe'den dünyaya ilan etti: Ateşkes bitti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yataklarında kurşun yağmuruna tutuldular

Yataklarında Kurşun Yağmuruna Tutuldular
Danilo Zanna 1 hafta önce aldığı aracıyla kaza yaptı

Danilo Zanna trafik kazası geçirdi
Rus gelinin Karadenizli eşine yaptığı danslı karşılama gündem oldu

Rus gelin Karadenizli eşini böyle karşıladı, görüntüler olay oldu
Kan donduran görüntü! Her şey çocuklarının gözleri önünde yaşandı

Kan donduran görüntü! Her şey çocuklarının gözleri önünde yaşandı
Amerikalılar şaşkın: Trump'ın kabullenmesi alışık bir durum değil

Dünya bu görüntülerdeki detayı konuşuyor: Alışılmadık bir durum
İzmir havalimanında polise bıçaklı saldırı

Havalimanında polise saldırı!
Zirve için gelen yabancı gazeteciler mest: Türkiye çıtayı ulaşılamayacak bir seviyeye çıkardı

Zirve için gelen yabancı gazeteciler mest! Yaptıkları yoruma bakın