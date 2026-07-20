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Elazığ'da çiftçilere çapa makinesi dağıtıldı

Elazığ'da çiftçilere çapa makinesi dağıtıldı
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Elazığ'ın Palu ilçesinde çiftçilere yüzde 70 hibeyle 40 çapa makinesi ve 1 üzüm sıkma makinesi teslim edildi.

Elazığ'ın Palu ilçesinde çiftçilere yüzde 70 hibeyle 40 adet çapa makinesi ve 1 adet üzüm sıkma makinesi teslim edildi.

Erzurum DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın destekleriyle yürütülen Tarımsal Üretim Geliştirme Projesi sürüyor. Proje çerçevesinde Palu ilçesinde üreticilere yüzde 70 hibeli 40 adet çapa makinesi 1 adet üzüm sıkma makinesi teslim edildi.

Dağıtımın ardından açıklamalarda bulunan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Engin Özen, "İlçemizde üreticilerin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan proje sayesinde modern tarım ekipmanlarının kullanımının yaygınlaştırılması, üretim süreçlerinde verimliliğin artırılması ve tarımsal üretim altyapısının güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Projenin, üreticilere sağladığı mekanizasyon desteğiyle Palu tarımının gelişimine önemli katkılar sunması bekleniyor" ifadelerine yer verdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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