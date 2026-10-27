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Nazilli'de canlı hayvan pazarında küpesiz ve belgesiz hayvan girişine izin verilmedi

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Nazilli'de canlı hayvan pazarında küpesiz ve belgesiz hayvan girişine izin verilmedi
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Aydın'ın Nazilli ilçesindeki canlı hayvan pazarında sağlık, kulak küpesi ve sevk belgesi denetimi yapıldı. Küpesiz, belgesiz ve mevzuata aykırı hayvanların girişine izin verilmezken sorumlular hakkında idari işlem başlatıldı; denetimlerin il genelinde süreceği bildirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki canlı hayvan pazarında yapılan denetimlerde hayvanların sağlık durumları, kulak küpeleri ve sevk belgeleri kontrol edilirken, kurallara aykırı hayvanların pazara girişine izin verilmedi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan Canlı Hayvan Pazarı'nda hayvan sağlığının korunması ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde pazara getirilen hayvanların sağlık durumları, kulak küpeleri ve sevk belgeleri kontrol edildi. Denetimlerde küpesiz, belgesiz ve mevzuata aykırı hayvanların pazara girişine izin verilmezken, sorumlular hakkında idari işlem başlatıldı. Hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesi, üreticilerin emeğinin korunması ve hayvan ticaretinin güvenli şekilde yürütülmesi amacıyla il genelindeki canlı hayvan pazarlarında denetimlerin sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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