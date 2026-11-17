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Muğla'da 2021 yılında 1,5 dekar alanda başlayan safran üretimi, kadın üreticilerin emeğiyle 35 dekara ulaşırken, Yatağan ilçesinde 'kırmızı altın' safranın hasadı gerçekleştirildi.

Muğla'da tarımsal ürün çeşitliliğini artırmak ve kadın çiftçileri üretime kazandırmak amacıyla başlatılan safran yetiştiriciliğinde yeni hasat dönemi yaşanıyor. Yatağan ilçesinin Nebiköy Mahallesi'nde Ebru Güler'e ait bahçede yetiştirilen safranların hasadı gerçekleştirildi. Bahçede düzenlenen hasat çalışmalarına Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar ile beraberindeki heyet katılarak üretim sürecini yerinde inceledi. Baydar, kadın üreticilerin çalışmalarına eşlik ederek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

1,5 dekardan 35 dekara ulaştı

Muğla'da safran üretiminin temelleri, 2021 yılında hayata geçirilen "Muğlalı Kadınların Eli Safrana Bulanacak" projesiyle atıldı. Proje kapsamında ilk olarak 1,5 dekar alanda başlatılan üretim, kadın çiftçilerin çalışmalarıyla zaman içerisinde yaygınlaştı. Bugün kent genelinde yaklaşık 35 dekarlık alanda safran yetiştiriciliği yapılıyor. Değerli bitkiler arasında gösterilen safran, üretim sürecindeki yoğun el emeği ve sınırlı miktarda elde edilmesi nedeniyle 'kırmızı altın' olarak da adlandırılıyor. Safran çiçeklerinin içerisinde bulunan kırmızı renkli tepeciklerin özenle toplanmasıyla elde edilen ürün, tarımsal üretimde katma değeri yüksek alternatifler arasında yer alıyor.

Kadın üreticilerin projesi Türkiye genelinde ödül aldı

Muğla'da kadın emeğiyle büyüyen safran projesi, 2026 yılında 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü etkinlikleri kapsamında ülke genelinde başarılı bulunan dört proje arasına girerek ödüle layık görüldü. Kadın çiftçilerin tarımsal üretimde daha fazla yer almasına katkı sağlayan proje, Muğla'da alternatif ürün yetiştiriciliğinin geliştirilmesi açısından da önem taşıyor.

Muğla'da safran üretiminin önümüzdeki dönemde daha geniş alanlara yayılması, kadın çiftçilerin üretime katılımının artırılması ve tarımsal ürün çeşitliliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı