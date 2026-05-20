Kuruyan Marmara Gölü'ne Demirköprü'den can suyu

Manisa Valiliği koordinasyonunda başlatılan çalışma kapsamında Demirköprü Barajı'ndan Marmara Gölü'ne su aktarımına başlanacak. Son yağışlarla birlikte yeniden su tutmaya başlayan gölde, eski canlı günlere dönüş hedefleniyor.

Manisa'da son dönemde etkili olan yağışların ardından Demirköprü Barajı'nda su seviyeleri uzun yıllardır görülmeyen seviyelere ulaşırken, kuraklık nedeniyle büyük ölçüde kuruyan Marmara Gölü için de umut veren gelişmeler yaşandı. Manisa Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında Demirköprü Barajı'ndan Marmara Gölü'ne su aktarılmasına başlanacağı açıklandı.

2026 yılı yağış miktarlarının önceki yılların ortalamalarının üzerine çıkmasıyla birlikte Demirköprü Barajı'nda su kotunun 242,12 seviyesine ulaştığı ve yaklaşık 920 milyon metreküp su depolandığı bildirildi. Son yağışlarla birlikte Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarında bulunan, 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' statüsündeki Marmara Gölü'nde de yeniden göl aynasının oluşmaya başladığı gözlendi.

Yetkililer, Demirköprü Barajı ve Marmara Gölü'nün sulama sezonunda yaklaşık 123 bin hektarlık tarım arazisinin sulanmasında kritik rol üstlendiğini belirtti. Çiftçilerin bitki su ihtiyacının sorunsuz karşılanabilmesi amacıyla DSİ ve sulama birlikleri tarafından hazırlık çalışmalarının son aşamaya geldiği, sulamaların ise haziran ayında başlamasının planlandığı ifade edildi.

Salihli'den Menemen'e kadar uzanan sulama sahalarında sezon boyunca yeterli su sağlanabilmesi için Demirköprü Barajı'ndan Marmara Gölü'ne kontrollü su aktarımının yapılacağı kaydedildi.

Öte yandan, geçmiş yıllarda Marmara Gölü'nde yaşanan uzun süreli kuraklığın tekrar etmemesi amacıyla DSİ 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yeni projelerin de sürdürüldüğü bildirildi. Bu kapsamda Bozdağlar'dan gelen Ahmetli, Sart, Tabakçayı, Kurşunlu ve Gümüş derelerinin Gölmarmara'ya ulaştırılması için analiz çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, küresel ısınma ve kuraklığın etkilerinin her geçen gün daha fazla hissedildiğini belirterek Marmara Gölü'nün bölge halkı, doğal yaşam ve ekosistem açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Vali Özkan, "DSİ'nin yürüttüğü çalışmalarla birlikte Marmara Gölümüzün yeniden canlanmasını amaçlıyoruz. Son yağışlarla barajlarımızdaki doluluk oranları arttı. Demirköprü Barajı'nın su seviyesi de iyi duruma geldi. 21 Mayıs 2026 itibarıyla Demirköprü Barajı'ndan Marmara Gölü'ne aktarılacak suyla birlikte gölümüzün eski günlerine dönmesini ve çiftçilerimiz açısından verimli bir sulama sezonu yaşanmasını umut ediyoruz" dedi. - MANİSA

