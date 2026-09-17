Haberler

Kütahya’da çöpe gidecek malzemeler yeniden ekonomiye kazandırılıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya’da çöpe gidecek malzemeler yeniden ekonomiye kazandırılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya’da yaklaşık 8 yıldır ikinci el malzemelerin alım satımını yapan Mehmet Özdemir, vatandaşların ihtiyaç duyduğu, ancak piyasada bulmakta zorlandığı çok sayıda ürün ve yedek parçayı yeniden kullanıma kazandırıyor.

Kütahya'da yaklaşık 8 yıldır ikinci el malzemelerin alım satımını yapan Mehmet Özdemir, vatandaşların ihtiyaç duyduğu, ancak piyasada bulmakta zorlandığı çok sayıda ürün ve yedek parçayı yeniden kullanıma kazandırıyor. Özdemir, çöpe gitmesi muhtemel malzemeleri toplayarak temizleyip satışa sunduklarını ve böylece hem vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladıklarını hem de ekonomiye katkı sağladıklarını söyledi.

İkinci el malzemelerin bulunduğu iş yerinde çok farklı ürünlerin yer aldığını belirten Mehmet Özdemir (61), vatandaşların aradığı pek çok parçayı burada bulabildiğini ifade etti. Elektrikli ev aletlerinden otomobil ve bisiklet parçalarına kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olduklarını dile getiren Özdemir, "Burada arayıp da bulamadığın her şey bende mevcut. Elektrik süpürgesinden boya aktörüne, çocuk banyo küvetlerinden araba tekerlerine, bisiklet tekerlerine kadar birçok malzeme var" dedi.

"Vatandaş bulamadığı parçayı burada buluyor"

İkinci el ürünlere özellikle piyasada bulunmayan parça ve malzemeler nedeniyle talep olduğunu aktaran Mehmet Özdemir, vatandaşların ihtiyaç duyduğu küçük bir vida veya somun için dahi kendilerine başvurduğunu söyledi.

Mehmet Özdemir, "Satan pek yok ama alan çok. Vatandaş neden alıyor? Bulamadığı için. Hiçbir yerde bulamadığı parçayı gelip bende buluyor" ifadelerini kullandı.

Özellikle ev aletlerinde aranan yedek parçaların önemli bir bölümünü ellerinde bulundurduklarını belirten Mehmet Özdemir, "Bir vatandaş bir somun, bir vida bulamadığı zaman gelip bende buluyor, alıp gidiyor. Bu da çok kıymetli bir şey. Ev aletlerinde bulamadığı parçaların hepsi bende mevcut. Hiçbir yerde bulunmayan malzemeler bende mevcut" diye konuştu.

Çöpe gidecek ürünler yeniden kullanılıyor

Yaptıkları işin yalnızca alım satımdan ibaret olmadığını vurgulayan Mehmet Özdemir, kullanılabilecek durumdaki malzemeleri yeniden değerlendirerek atık oluşmasının önüne geçtiklerini belirterek, "Burada görmüş olduğunuz malzemeler ikinci el. Bunlar çöpe gitmesin, ekonomiye katkımız olsun diye bunları toplayıp, silip temizleyip satıyoruz vatandaşlarımıza. Değerlendirme yapıyoruz" dedi.

Kullanılabilir durumdaki ürünlerin çöpe atılmak yerine başka insanların ihtiyaçlarını karşılayabildiğini belirten Mehmet Özdemir, bu sayede hem ürünlerin yeniden kullanılmasını sağladıklarını hem de vatandaşların aradığı malzemeye daha kolay ulaşmasına yardımcı olduklarını ifade etti. İkinci el malzeme sektöründe yaklaşık 8 yıldır faaliyet gösterdiğini aktaran Mehmet Özdemir, geçen süre içerisinde vatandaşların ihtiyaçlarının ve ikinci el ürünlere olan ilgisinin devam ettiğini söyledi. Alıcıların yanı sıra ellerindeki kullanılabilir malzemeleri değerlendirmek isteyen vatandaşların da kendilerine geldiğini belirten Mehmet Özdemir, "Alan da çok, satan da. Tam orta ortaya" sözleriyle ikinci el piyasasında hem ürün getirenlerin hem de ihtiyaç duyduğu ürünleri satın alanların bulunduğunu dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18 ilde idare mahkemeleri için yeni karar! Bölge dereceleri değişti

18 ilde idare mahkemeleri için yeni karar
Türkiye-Suriye yakınlaşması İsrail'i alarma geçirdi

İsrail'in uykuları kaçtı! Ankara'nın son hamlesi tüm planlarını bozdu
Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin

Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Maltepe’de iki araç çarpıştı: 2’si ağır 9 kişi yaralı

Maltepe’de iki araç çarpıştı: 2’si ağır 9 kişi yaralandı
ABD ordusu Doğu Pasifik’te karteller tarafından kullanılan bir tekneyi daha batırdı

Kartelin yüzen yakıt istasyonuna baskın! ABD ordusu batırdı
Trump'ın seçtiği isimden ters köşe! İlk faiz hamlesi beklentinin tam tersi

Trump'a bu gece uyku yok! En büyük darbeyi kendi seçtiği isimden yedi
Yunanistan'ın provokasyonlarına TSK'dan net mesaj! 2 bin komando Ege'de

TSK'dan Yunan'a net mesaj! Yüzlerce komando bölgeye çıkarma yaptı