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Köşk'te hububat hasadında dane kaybına karşı sıkı denetim

Köşk'te hububat hasadında dane kaybına karşı sıkı denetim
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Aydın'ın Köşk ilçesinde hububat hasadı başlarken, Tarım Müdürlüğü ekipleri biçerdöver kontrolleri yaparak dane kaybını önlemeyi ve yangın riskine karşı uyarılarda bulunmayı amaçlıyor.

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hububat hasadının başlamasıyla birlikte buğday ekili alanlarda dane kayıplarını önlemek amacıyla biçerdöver ve hasat kontrollerine başladı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde hububat hasadının başlamasıyla birlikte biçerdöver ve hasat denetimleri de hız kazandı. Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, buğday ekili alanlarda dane kayıplarının önlenmesi amacıyla sahada kontroller gerçekleştirildi.

Teknik ekipler tarafından Çiftlikköy, Ovaköy ve Yavuzköy Mahallelerinde biçerdöverler denetlenirken, hasat işlemlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi için üreticilere bilgilendirmelerde bulunuldu. Ekipler, dane kaybının en aza indirilmesi ve verimliliğin korunması amacıyla hasat sürecini yakından takip ettiklerini vurgularken, öte yandan hasat döneminde artan yangın riskine karşı da üreticilere önemli uyarılarda bulunuldu. Tarım arazilerinde yangın tedbirlerine mutlaka uyulması gerektiğini hatırlatan ekipler, anız yakmanın yasal olarak yasak olduğunu belirterek çiftçileri toprağa ve çevreye duyarlı davranmaya davet etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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