Dağcılar Aydos Dağı zirvesinde buluştu

Kütahya, Bursa ve Konya’dan gelen dağcılar, 3 bin 430 metre rakımlı Aydos Dağı’na başarılı bir zirve tırmanışı yaparak yıpranan zirve tabelasını yeniledi.

Kütahya, Bursa ve Konya'dan gelen dağcılar, Konya'nın en yüksek noktası olan 3 bin 430 metre rakımlı Aydos Dağı'na başarılı bir zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Zorlu parkuru aşarak zirveye ulaşan ekip, burada önemli bir çalışmaya da imza attı.

Kütahyalı dağcı Ali Şen'in yanı sıra Bursa'dan gelen sporcular ve "Konyalı Çılgın Dağcılar" grubu üyelerinden oluşan ekip, doğa ve dağcılık tutkusunu ortak bir etkinlikte buluşturdu. Bölgenin en yüksek noktalarından biri olan Aydos Dağı'na yapılan tırmanış, hem sportif başarı hem de sosyal sorumluluk yönüyle dikkat çekti.

Dağcılar, zirve noktasında zaman içerisinde yıpranan ve üzerindeki bazı bilgileri eksilen zirve tabelasını yenilemek amacıyla yanlarında taşıdıkları yeni tabelayı zirveye çıkardı. Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) standartlarına uygun olarak hazırlanan, dağın rakım ve konum bilgilerini içeren yeni zirve tabelası, ekip tarafından başarıyla monte edildi.

Yaklaşık 3 bin 430 metre yükseklikte gerçekleştirilen çalışma, dağcıların yoğun çabası ve ekip ruhu sayesinde tamamlandı. Hem tırmanış hem de tabela montajı sırasında zorlu arazi şartlarıyla mücadele eden ekip, faaliyetlerini sorunsuz şekilde tamamlayarak zirvede hatıra fotoğrafı çektirdi.

Dağcılar, Konya'nın en yüksek noktasında bulunan zirve tabelasındaki eksikliği gidermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, dağcılık kültürüne katkı sağlayan bu tür çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Tırmanış programına Ali Şen, Mustafa Özsarı, Turgay Başaran, Ersin Ayla, Furkan Derya ve Pertev Osman Şener katıldı. - KONYA

