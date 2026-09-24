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Konya Karapınar'da ithal besilik sığır denetimleri aralıksız sürüyor

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Konya Karapınar'da ithal besilik sığır denetimleri aralıksız sürüyor
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Konya Karapınar'da ithal besilik sığırlara yönelik denetimler, Hayvancılık Genel Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor. Saha kontrollerinde işletmeler inceleniyor, hayvan sağlığı ve gelişimi değerlendirilerek yetiştiricilere bilgi veriliyor.

Konya'nın Karapınar ilçesinde, hayvan sağlığının korunması ve hayvansal üretimde verimliliğin artırılması amacıyla denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Hayvancılık Genel Müdürlüğü ile Karapınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, yöreye ithal edilen besilik sığırların mevzuata uygunluğu yakından takip ediliyor. Gerçekleştirilen saha kontrollerinde ekipler; işletmeleri yerinde inceleyerek hayvanların genel sağlık durumlarını ve gelişim süreçlerini değerlendirdi. Denetimler kapsamında yetiştiricilerle de bir araya gelen yetkililer; hayvan sağlığı, bakım standartları ve modern yetiştiricilik uygulamaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Yöredeki hayvancılık faaliyetlerinin mevzuata uygun, sağlıklı ve verimli bir şekilde sürdürülmesi için kontrol ve denetimlerin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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