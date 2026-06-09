Koçarlı'da ilk hububat alımı gerçekleştirildi

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde hububat hasat sezonunun başlamasıyla birlikte yılın ilk hububat alımı gerçekleştirilirken, üreticiler yeni sezonun heyecanını yaşadı.

Koçarlı'da hububat hasat sezonunun başlamasıyla birlikte yılın ilk hububat alımı gerçekleştirildi. Üreticiler hasat edilen ürünlerini teslim ederken, yeni sezonun bereketli geçmesi temennisinde bulunuldu. Koçarlı'da gerçekleştirilen ilk alım programına Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Selli'nin yanı sıra İzmir TMO Başmüdür Vekili Sefa Kurt, Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı Bahri Erdel ve Koçarlı Ziraat Odası Başkanı Taner Güneş katıldı.

Hasat sezonunun başlamasıyla birlikte üreticilerle bir araya gelen yetkililer, çiftçilerin taleplerini dinleyerek hasat sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Üreticilerin ürünlerini teslim etmeye başladığı süreçte, ilçede hizmet veren Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım noktasında da sezonun ilk alımı gerçekleştirildi. Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Selli, yeni hasat sezonunun ilçedeki üreticiler için hayırlı olmasını temenni ederek, hasat sürecinin verimli ve sorunsuz şekilde yürütülmesi için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. Selli, tüm çiftçilere bereketli bir sezon ve bol kazanç diledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı