Koçarlı'da cevizde çeşit değiştirme aşısı başarıya ulaştı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uygulamalı olarak gerçekleştirilen cevizde çeşit değiştirme aşısı çalışması olumlu sonuç verdi. Verimi düşük ceviz ağaçlarının Chandler çeşidine dönüştürüldüğü uygulamada aşılanan ağaçlar meyve vermeye başladı.

Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen cevizde çeşit değiştirme aşısı çalışması başarılı sonuçlar verdi. Koçarlı'nın Tekeli Mahallesi'nde 21 Nisan 2026 tarihinde uygulamalı olarak gerçekleştirilen cevizde çeşit değiştirme aşısı kapsamında, verimden düşmüş ya da verimi düşük olan ceviz ağaçları Chandler çeşidi ile aşılandı. Yapılan çalışma sonucunda aşılanan ağaçların meyve vermeye başladığı bildirildi. Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, meyve kabuğu çok sert, iç randımanı düşük, meyve iç rengi istenilen kaliteye sahip olmayan ve halk arasında "yoz" olarak tabir edilen ağaçların daha verimli Chandler çeşidine dönüştürüldüğü belirtildi.

Projenin amacı hakkında bilgi verilen açıklamada, bölgeye uyum sağlamış verimli çeşitlerin üreticilere tanıtılması, cevize uygun aşı yöntemlerinin gösterilmesi, aşılama sırasında dikkat edilmesi gereken hususların anlatılması ve uygulama sonrası bakım süreçleri konusunda farkındalık oluşturulmasının hedeflendiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, önümüzdeki yıl daha yaşlı ve ekonomik ömrünü tamamladığı düşünülen ceviz ağaçlarında da benzer uygulamaların sürdürüleceği, bu sayede ağaçların yeniden üretime kazandırılarak ülke ekonomisine katkı sağlanmasının amaçlandığı kaydedildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı