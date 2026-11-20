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Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kırklareli Üniversitesi iş birliğinde, Trakya Bölgesi'ndeki çiğ süt kalitesine yönelik yürütülen bilimsel çalışmaların sonuçlarının değerlendirildiği bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bölgedeki süt üretiminin mevcut durumunun bilimsel veriler ışığında ele alındığı toplantıda, çiğ süt kalitesine ilişkin araştırma sonuçları katılımcılarla paylaşıldı. Süt üretiminde kalite standartlarının önemi, üretim süreçlerinin iyileştirilmesi ve elde edilen bilimsel verilerin sektöre sağlayabileceği katkılar değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca, hayvancılık sektörünün önemli unsurlarından biri olan süt üretiminde kalite ve verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmaların önemi üzerinde duruldu. Üniversite ve kamu kurumları arasındaki iş birliğinin, bilimsel araştırmaların sahadaki uygulamalara aktarılması açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi.

Trakya Bölgesi'nde süt üretiminin geliştirilmesi, çiğ süt kalitesinin korunması ve üreticilerin bilimsel çalışmaların sonuçları doğrultusunda bilgilendirilmesinin hedeflendiği toplantı, karşılıklı değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı