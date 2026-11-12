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Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kıyıköy'de balıkçı teknelerine denetim yaptı

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Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri trol ve ortasu trolü teknelerini denetledi. Denetimlerin balık popülasyonunu korumak, kaçak avcılığı önlemek ve sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak amacıyla süreceği belirtildi.

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde, balıkçı teknelerine yönelik su ürünleri denetimi gerçekleştirildi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Kıyıköy Balıkçı Barınağı'nda trol ve ortasu trolü tekneleri denetlendi. Kontrollerde, su ürünleri avcılığına ilişkin mevzuata uygunluk ve balıkçılık faaliyetleri incelendi.

Denetimlerin, denizlerdeki balık popülasyonunun korunması, kaçak avcılığın önlenmesi ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Yetkililer, denizlerdeki doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla su ürünleri denetimlerinin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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