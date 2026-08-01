Kars’ta arıcılıkta devrim: Türkiye’nin en büyük mobil arı üretim üssü hizmete girdi

Kars'ın zengin florasını koruyarak organik bal üretimini daha verimli hale getirmek amacıyla geliştirilen Türkiye'nin en büyük Mobil Arı Üretim Üssü, arıcılık sektöründe yeni bir dönemin kapılarını araladı. Tasarımı, mühendisliği ve kurulum patenti tamamen yerli imkanlarla geliştirilen mobil sistem, 340 kovan kapasitesi, güneş enerjisi altyapısı ve akıllı iklimlendirme sistemiyle dikkat çekiyor.

"Türkiye'nin en büyük mobil arı üretim üssü"

Kars'ın yüksek rakımlı yaylalarında organik ve coğrafi işaretli bal üretimini daha modern hale getirmek amacıyla geliştirilen Mobil Arı Üretim Üssü, tek bir tır dorsesi üzerinde 340 arı kovanını aynı anda taşıyabiliyor.

Tamamen yerli mühendislik çalışmalarıyla hayata geçirilen sistemin tasarımı, mühendisliği ve kurulum patenti üreticisine ait bulunuyor. Sahip olduğu kapasite ve teknolojik altyapısıyla Türkiye'nin en büyük mobil arı üretim sistemi olma özelliğini taşıyan ünite, dünyada da benzerlerine çok az rastlanan bir proje olarak öne çıkıyor.

"Güneş enerjisiyle kendi kendine yetiyor"

Mobil üretim üssünün en dikkat çeken özelliklerinden biri ise enerji altyapısı oldu. Tır dorsesinin tavanına entegre edilen 10 kilovat gücündeki güneş panelleri, sistemin ihtiyaç duyduğu elektriği tamamen yenilenebilir enerjiyle karşılıyor. Böylece üretim sahasında dış enerjiye ihtiyaç duyulmadan kesintisiz çalışma imkanı sağlanıyor. Bu özellik sayesinde karbon salınımı azaltılırken çevre dostu üretim modeli de destekleniyor.

"Akıllı iklimlendirme ile arılar korunuyor"

Mobil üretim üssünde yalnızca kovanlar değil, arıların yaşam konforu da teknolojiyle destekleniyor.

Sistem içerisinde yer alan akıllı iklimlendirme altyapısı sayesinde sıcaklık ve hava dolaşımı kontrol altında tutuluyor. Böylece arılar taşınma sırasında strese girmeden doğal yaşamlarını sürdürebiliyor. Ayrıca üreticilerin konaklayabileceği yaşam alanı da bulunan mobil ünite, uzun süreli yayla üretimlerinde tam bağımsız çalışma imkanı sunuyor.

" Kars'ın yüksek rakımlı yaylalarında organik üretim"

Mobil Arı Üretim Üssü sayesinde kovanlar, Kars'ın binbir çiçekle kaplı yüksek rakımlı yaylalarına kolaylıkla taşınabiliyor. Bu sistemle arılar en verimli nektar döneminde farklı bölgelerdeki zengin bitki örtüsünden faydalanırken, doğaya zarar verilmeden ekolojik denge korunuyor. Üretilen ballar ise tamamen organik sertifikalı ve coğrafi işaretli Kars balı standartlarında elde ediliyor.

"Ekoloji ve teknoloji aynı sistemde buluştu"

Projeyi geliştiren üretici Yücel Üzeyir, modern arıcılığın artık sadece üretim değil, aynı zamanda çevreyi koruma anlayışı üzerine kurulduğunu belirterek, ekoloji ile teknolojiyi aynı platformda buluşturduklarını ifade etti.

340 kovan kapasiteli mobil sistem sayesinde hem arıların doğal yaşamına zarar verilmediğini hem de üretim verimliliğinin önemli ölçüde artırıldığını belirten üretici Üzeyir, tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen bu teknolojiyi Kars'a ve Türkiye'ye kazandırmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

"Kars arıcılığına yeni vizyon"

Türkiye'nin bal üretiminde önemli merkezlerinden biri olan Kars'ta geliştirilen Mobil Arı Üretim Üssü'nün, hem bölge arıcılığına hem de ülke ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor. Yenilenebilir enerjiyle çalışan, yüksek kapasiteli, çevre dostu ve taşınabilir yapısıyla dikkat çeken sistem, geleceğin arıcılık modeli olarak gösterilirken, Kars'ın kaliteli ve organik bal üretimindeki iddiasını da daha da güçlendirecek önemli bir yatırım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı