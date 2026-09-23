Kars Akyaka Ovası'nda 200 bin dekarlık projede fiziki gerçekleşme yüzde 28'e ulaştı

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Kars'ın Akyaka Ovası'nda tarımsal üretimi artırmak ve çiftçilerin arazi kullanımını kolaylaştırmak amacıyla yürütülen arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 17 yerleşim birimini ve 200 bin dekar alanı kapsayan dev projede fiziki gerçekleşme yüzde 28'e ulaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Kars Akyaka Ovası Sulaması Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri (TİGH) Projesi, bölgedeki tarım arazilerinin daha etkin kullanılmasına yönelik önemli çalışmalar arasında yer alıyor.

"200 bin dekarlık alanda çalışma"

Akyaka Ovası'nda sürdürülen proje kapsamında, parçalı ve dağınık halde bulunan tarım arazilerinin daha düzenli hale getirilmesi, parsellerin tarla yollarıyla buluşturulması ve üreticilerin arazilerine ulaşımının kolaylaştırılması hedefleniyor.

Toplam 17 yerleşim birimini kapsayan 200 bin dekarlık alanda yürütülen çalışmaların 31 bin dekarlık bölümü tamamlandı. 5 yerleşim birimindeki çalışmalar tamamlanırken, 12 yerleşim birimini kapsayan 169 bin dekarlık alanda ise çalışmalar devam ediyor.

"Çiftçinin tarlasına ulaşımı kolaylaşacak"

Projenin tamamlanmasıyla birlikte parçalı durumdaki arazilerin birleştirilerek daha düzenli parseller oluşturulması planlanıyor. Her parselin ulaşım yollarından yararlanmasıyla birlikte çiftçilerin tarlalarına ulaşımı kolaylaşacak.

Arazi toplulaştırmasının yanı sıra tarla içi geliştirme çalışmalarıyla üretim alanlarının daha etkin kullanılması, tarımsal faaliyetlerde zaman ve iş gücü kaybının azaltılması ve verimliliğin artırılması amaçlanıyor.

"Fiziki gerçekleşme yüzde 28'e ulaştı"

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Akyaka Ovası'ndaki projede fiziki gerçekleşmenin yüzde 28 seviyesine ulaştığını belirterek, çalışmaların 2029 yılı içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Balta, 17 yerleşim biriminde yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki tarım arazilerinin daha etkin kullanılacağını, üreticilerin ulaşım imkanlarının iyileştirileceğini ve tarımsal üretimde verimliliğin artırılacağını ifade etti.

"Kars tarımına önemli katkı"

DSİ'nin Kars'ta gerçekleştirdiği sulama, arazi toplulaştırma, tarla içi geliştirme, taşkın kontrolü ile içme ve kullanma suyu yatırımları, bölgenin tarımsal altyapısının güçlendirilmesine katkı sağlıyor.

Akyaka Ovası'ndaki projenin tamamlanmasıyla birlikte 200 bin dekarlık tarım alanında daha düzenli bir arazi yapısına geçilmesi, üreticilerin tarlalarına ulaşımının kolaylaştırılması ve tarımsal üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı