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Kahramanmaraş'ta AB tescilli ceviz hasadı başladı, 2026'da 45-50 bin ton bekleniyor

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Kahramanmaraş'ta AB tescilli ceviz hasadı başladı, 2026'da 45-50 bin ton bekleniyor
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Kahramanmaraş'ta AB tescilli cevizde hasat başladı. 2026 sezonunda kent genelinde yaklaşık 45-50 bin ton rekolte beklenirken, toplanan cevizler yeşil kabuklarından ayrılıp kurutuluyor ve fabrikalarda işlendikten sonra Ortadoğu ile Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Kahramanmaraş'ın Avrupa Birliği (AB) tescilli coğrafi işaretli cevizin hasadına başlandı.

Kahramanmaraş'ın önemli tarım ürünleri arasında yer alan cevizde hasat dönemi başladı. Üreticiler, olgunlaşan cevizleri ağaçlardan toplarken, hasadın ardından ürünler yeşil kabuklarından ayrılarak kurutulmaya bırakılıyor.

Kentte başta coğrafi işaret tescilli Çağlayancerit Cevizi olmak üzere farklı türlerde ceviz yetiştiriliyor. 2026 sezonunda Kahramanmaraş genelinde yaklaşık 45-50 bin ton civarında ceviz rekoltesi bekleniyor. Ceviz hasadı Çağlayancerit'in yanı sıra, Elbistan, Afşin ve Ekinözü gibi ilçelerde yetiştiriliyor. İriliği ve lezzeti ile dikkat çeken ceviz, kentteki fabrikalarda işlendikten sonra Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine de ihraç ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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