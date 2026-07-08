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İHAKUT Havacılık Spor Kulübü'nün Van temasları

İHAKUT Havacılık Spor Kulübü'nün Van temasları
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İHAKUT Havacılık Spor Kulübü Başkanı Zafer Yılmaz ve Genel Koordinatör Okay Narlı, Van Gençlik Spor İl Müdürü Mehmet Tosun'u makamında ziyaret ederek gençlere yönelik İHA eğitimleri ve ortak projeler üzerine istişarelerde bulundu.

İHAKUT Havacılık Spor Kulübü Başkanı Zafer Yılmaz beraberindeki Genel Koordinatör Okay Narlı ile birlikte, Van Gençlik Spor İl Müdürü Mehmet Tosun'u makamında ziyaret etti.

"Hayat için havadayız" sloganıyla sahaya çıkan İHAKUT Havacılık Spor Kulübü, yurdun değişik illerinde ziyaretlerini gerçekleştiriyor. Ziyaret edilen illerde AFAD İl Müdürlükleri ile protokoller de imzalanırken, birçok kurumlar da ziyaret edilir. İHAKUT Havacılık Spor Kulübü Başkanı Zafer Yılmaz ve Genel Koordinatör Okay Narlı'nın Van ziyaretlerinin son durağı Van Gençlik Spor İl Müdürlüğü oldu. Müdür Müdürü Mehmet Tosun'u makamında ziyaret eden Yılma ve Narlı, İHAKUT ve il müdürlüğü arasında ortak olarak yürütecekleri projeler üzerine istişarelerde bulundular.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan İHAKUT Havacılık Spor Kulübü Başkanı Zafer Yılmaz, "Gençlerimiz için teknoloji, eğitim ve gelecek adına önemli bir buluşma gerçekleştirdik. Kulüp olarak, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde il müdürümüz Mehmet Tosun'u ziyaret ettik. Gerçekleştirdiğimiz görüşmede; insansız hava araçları (İHA) alanında gençlerimize yönelik eğitim faaliyetleri, bölgedeki eğitim kurumlarıyla yapılabilecek iş birlikleri, gençlik programları kapsamında hayata geçirilebilecek projeler ve geleceğe yönelik ortak çalışmalar üzerine verimli değerlendirmelerde bulunduk. Teknolojiyi gençlerimizle buluşturacak, onları üretime, gönüllülüğe ve havacılık kültürüne teşvik edecek projeler geliştirmek adına iş birliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Nazik ev sahipliği ve kıymetli değerlendirmeleri için Van Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Mehmet Tosun'a teşekkür ediyor, birlikte gençlerimiz için güzel çalışmalara imza atacağımıza inanıyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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