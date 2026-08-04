Hakkari'de Maden Potansiyeli İçin Saha Ziyaretleri Sürüyor

Hakkari Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, kentin yüksek maden potansiyelini ekonomiye kazandırmak ve yerel kalkınmayı ivmelendirmek amacıyla gerçekleştirdiği saha ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor.

Hafta sonu yürütülen saha çalışmaları kapsamında, bölge ekonomisine katma değer ve istihdam sağlayan madencilik firmaları yerinde ziyaret edilerek üretim süreçleri ve mevcut faaliyetler değerlendirildi. Ziyaretlere, Hakkari Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü'nün yanı sıra Hakkari Defterdarı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü de eşlik etti. Kamu kurumlarının üst düzey katılımıyla gerçekleşen bu incelemelerde, zorlu coğrafi şartlara rağmen üretimi sürdüren firma yetkililerinin talepleri, karşılaştıkları aksaklıklar ve çözüm önerileri ilgili Bakanlıklara iletilmek not alındı.

"Maden zenginliğimizi üretime ve istihdama dönüştürme zamanı"

Bölgedeki yatırım iklimine ve yeni dönemin sunduğu fırsatlara dikkat çeken Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Erol Baykara, yaptığı açıklamada şu hususları vurguladı;

"Hakkari, zengin yeraltı kaynaklarıyla ülkemizin en önemli maden yataklarından birine sahiptir. Yıllarca terör ve güvenlik gerekçeleriyle bu topraklarda üretim aksadı, üreticilerimiz çeşitli zorluklar nedeniyle yatırımlarına ara vermek durumunda kaldı. Ancak bugün Türkiye genelinde ve bölgemizde yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Devletimizin kararlı iradesi ve iyileşen yatırım ortamı sayesinde artık teşvik etme, üretimi kolaylaştırma ve yatırımcının önünü açma zamanıdır."

"Yerel kalkınma hamlesi önemli fırsatlar sunuyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde yürütülen yerel kalkınma hamlesi programı çerçevesinde sunulan projelerin bölge adına büyük bir umut kaynağı olduğunu belirten Baykara, "Maden sektörü Hakkari için, Hakkari de Türkiye madenciliği için son derece kritik bir konuma sahiptir. Yerel kalkınma hamlesi kapsamında girişimcilerimizden ve yatırımcılarımızdan gelen projeler bizleri ziyadesiyle heyecanlandırıyor. Bizim temel görevimiz, üretim yapmak isteyen yatırımcıları doğru yönlendirerek atıl durumda bekleyen potansiyeli katma değere dönüştürmektir. Saha ziyaretlerimizde firmalarımızın üretim ve ticaret süreçlerindeki beklentilerini dinliyor, önerilerini alıyor ve sorunların çözümü için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili tüm makamlarla köprü oluyoruz. Coğrafyamızın zorluğuna rağmen katma değer üreten, insanımıza ekmek kapısı açan tüm yatırımcılarımızın sonuna kadar yanındayız" diye konuştu.

Hakkari Valili İbrahim Taşyapan öncülüğünde, kamu kurumlarının koordineli çalışmasıyla Hakkari'de yatırım ortamının her geçen gün daha güvenli ve cazip hale geldiği vurgulanırken, bölgenin maden zenginliğini sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve yüksek katma değerli bir sanayi yapısına kavuşturma kararlılığı bir kez daha teyit edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı